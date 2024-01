Basilica palladiana: ascensore a servizio della terrazza

Al via i lavori di manutenzione dell’ascensore a servizio della terrazza della Basilica palladiana. Sindaco e assessore Spiller: «Dopo due anni di funzionamento a singhiozzo, l’impianto tornerà pienamente operativo»

L’ascensore a servizio della terrazza della Basilica palladiana torna ad essere pienamente in funzione. Hanno preso il via infatti i lavori di manutenzione dell’impianto che conduce dal loggiato alla terrazza del monumento nazionale. L’operazione, che si concluderà presumibilmente in settimana, richiede una spesa di circa 12 mila euro.

Giacomo Possamai

«L’intervento all’ascensore che porta in terrazza rientra tra quelle “piccole” cose rimaste bloccate per troppo tempo – sottolinea il sindaco Giacomo Possamai -. Dopo anni di funzionamento a singhiozzo, a giugno dello scorso anno abbiamo fatto una prima manutenzione per consentire alle persone con disabilità di utilizzare l’impianto, che però continuava a non poter essere usato con continuità ed era sempre a rischio blocco. Con i lavori di questi giorni l’ascensore a servizio della terrazza, che riaprirà in primavera, torna finalmente ad essere pienamente funzionante. Rendendo il monumento palladiano accessibile a tutti, facciamo un altro passo avanti sulla sempre maggiore attrattività della Basilica».

Cristiano Spiller

«La normale funzionalità dell’ascensore viene ripristinata attraverso la sostituzione del quadro di manovra, un componente fondamentale e appositamente rifatto per questa tipologia di impianto. Con tale soluzione andiamo quindi a risolvere i problemi che affliggevano l’ascensore da due anni», spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller.

I lavori prevedono, inoltre, l’installazione di un dispositivo volto a migliorare la marcia, attenuando i sobbalzi all’arrivo e alla partenza, con la conseguente riduzione dei consumi energetici. Si procederà anche con la revisione delle sospensioni delle porte automatiche, la posa di un nuovo dispositivo di comando e arresto, la sostituzione dei cavi flessibili e l’installazione di un dispositivo di emergenza per il riporto automatico al piano.

Ufficio Stampa Comune di Vicenza