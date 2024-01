Servizio Civile Universale, il Comune cerca quattro giovani volontari

Presentazione domande entro le 14 del 15 febbraio – Servizio Civile Universale

Per quattro ragazzi, tra i 18 e 28 anni, si apre la possibilità di partecipare al Servizio civile universale nell’ambito del progetto “Musei dietro le quinte” proposto dal Comune di Vicenza. I giovani interessati potranno candidarsi entro le 14 del 15 febbraio attraverso la piattaforma Domande on line (https://domandaonline.serviziocivile.it) accendendo con Spid.

«La proposta del Comune è realizzata in co-programmazione con Arci Servizio Civile (Asc) e rientra nel programma realizzato congiuntamente dai due enti “Cultura in scena” – sottolinea l’assessore all’istruzione con funzioni in materia di servizio civile Giovanni Selmo -. Siamo inoltre al lavoro con Asc Vicenza per elaborare nuovi progetti da presentare l’anno prossimo al Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Il servizio civile offre l’opportunità ai giovani volontari di consolidare le proprie conoscenze e di acquisirne di nuove, vivendo un’esperienza formativa spendibile nel futuro professionale. I volontari hanno, inoltre, la possibilità di mettersi al servizio della collettività in un’ottica di solidarietà sociale e cittadinanza attiva».

Il progetto “Musei dietro le quinte” punta alla valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici. Coinvolgendo i volontari nelle diverse attività di promozione al pubblico dei beni e delle collezioni civiche.

I volontari saranno impegnati per 12 mesi, 25 ore settimanali e sottoscriveranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con un compenso di 507,30 euro erogato mensilmente dal Dipartimento. Un posto sarà riservato a giovani con una certificazione Isee minore o pari a 15 mila euro.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42725,45917; 0444 222128; servizio.civile@comune.vicenza.it.

Fonte Ufficio Stampa Comune di Vicenza