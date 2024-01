Piovene Rocchette: arriva il “Teatro delle Bestie” dedicato ai bambini

L’Auditorium Comunale di Piovene Rocchette spalanca le porte al ‘Teatro delle Bestie’’ rassegna condivisa da 11 Comuni e dedicata ai giovanissimi a entrata gratuita: 14 gennaio la prima tappa piovenese. Ma non è finita qua. Continua la stagione culturale e a gennaio’ oltre alle serate del concorso teatrale ‘Il Mascherone’’ ancora cinema con le pellicole ‘I Pionieri’ di Scivoletto e ‘Il mio vicino Adolf’ di Prudovsky.

Maria Cristina Costa

“Organizzata da 11 Comuni dell’Alto Vicentino per la prima volta’ da quest’anno’ il ‘Teatro delle Bestie’ arriva a Piovene Rocchette, annuncia la Consigliera Comunale Maria Cristina Costa.

Due gli appuntamenti in programma in Auditorium: domenica 14 gennaio con ‘Col casco non ci casco’ e domenica 25 febbraio con ‘AAA cercasi custode per piccolo pianeta’. Ogni Comune che ha aderito a questo circuito teatrale dedicato ai bambini ha scelto un’immagine: per Piovene Rocchette abbiamo scelto la ‘farfalla’.

Queste immagini saranno importanti per i ragazzi: a partire dal primo marzo chi avrà raccolto 3 timbro di animali’ oppure di 5 spettacoli’ potranno recarsi in Biblioteca Comunale e ricevere un premio, continua. Come Amministrazione Comunale siamo felici di aver aderito a questo progetto che avvicina i più piccoli a teatro’ alla cultura’ allo stare assieme”.

Teatro delle Bestie , ingresso libero.

Domenica 14 gennaio

alle 17 ‘Col casco non ci casco, nonna Amata rinnova la pa- tente’ di Filippo Tognazzo e portato in scena da Zelda Teatro’ dedicato ai bambini dai 7 anni in su che vorranno aiutare Nonna Amata a rinnovare la patente. E dovranno aiutarla con molta partecipazione perché la cara nonnina’ poco prima di presentarsi alla commissione patenti’ ha sbattuto la testa e perso la memoria. Come farà a superare l’esame? Grazie all’aiuto dei ragazzi presenti in sala che saranno così protagonisti di una lezione sulla sicurezza stradale.

Domenica 25 febbraio

alle 17 secondo appuntamento con ‘AAA cercasi custode per piccolo pianeta’ con La Piccionaia per bambini dai 6 anni. Due esperti di divulgazione ambientale incontrano il pubblico per una conferenza sulla biodiversità’ e devono subito fare i conti con una serie di problemi. La tecnologia non funziona come dovrebbe’ il contratto di incarico è pieno di clausole scritte in piccolo’ mancano oggetti e strumenti.

Eppure saranno proprio questi limiti a far esplodere una creatività ironica e surreale’ che tra esperimenti rigorosamente non scientifici che prevedono il coinvolgimento di bambini e da adulti’ balletti’ dialoghi’ rap’ metteranno in scena l’importanza di farsi carico della custodia della casa comune che abitiamo insieme alle altre specie viventi.

Ancora Cinema in Auditorium

Venerdì 12 gennaio alle 20.45

la proiezione del film ‘I Pionieri’ per la regia di Luca Scivo- letto. Protagonista è Enrico, un adolescente che abita in una provincia siciliana negli anni ‘80 e ‘90 e che si ritrova con due genitori che hanno un’unica grande passione: la politica, il Partito e il comunismo. Guai a fraternizzare con i demo – cristiani. Ma a Enrico tutto questo non interessa: lui vuole essere un ragazzino come gli altri. Ma a tormentarlo non sono gli ormoni impazziti o un amore non corrisposto. Il suo problema più` grande si chiama Partito Comunista Italiano.

Venerdì 26 gennaio alle 20.45

secondo appuntamento del mese con il cinema: ‘Il mio vicino Adolf’ di Leon Prudov- sky. Colombia, maggio 1960. Il Signor Polsky, un solitario e scontroso sopravvissuto all’Olocausto, vive nella sua remota abitazione nella campagna colombiana e trascorre le sue giornate giocando a scacchi e curando i suoi amati cespugli di rose. Un giorno, quando un misterioso anziano di origine tedesca si trasferisce nella casa accanto alla sua, inizierà a sospettare che il suo nuovo vicino sia… Adolf Hitler.

Dato che nessuno gli crederà, sarà lui ad imbarcarsi in prima persona in una missione investigativa per trovare le prove. Per riuscirci però dovrà essere più vicino al suo prossimo di quanto vorrebbe. Così vicino che i due potrebbero quasi diventare amici.

(Prezzi: biglietto intero 5 euro’ ridotto 3 euro per minori anni 16 e maggiori anni 75. Persone con disabilità ingresso gra – tuito. Prevendite e acquisto al Caffè Auditorium).

Ufficio Stampa Comune di Piovene Rocchette – 07 gennaio 2023