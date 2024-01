Cassola: Roberto Mercadini e il significato della felicità

Felicità for dummies, un’impetuosa orazione sul senso del vivere, andrà in scena all’Auditorium Vivaldi di Cassola, sabato 13 gennaio.

“Qual è il significato originario della parola “felicità”? Cosa c’entrano gli alberi? Perché William James Sidis, l’uomo più intelligente della storia, ha avuto una vita così infelice? Cosa non aveva capito, lui che era in grado di comprendere ogni cosa? Che gli avrebbe detto Dante? E un albero? Così Roberto Mercadini presenta Felicità for dummies (felicità per negati) monologo che presenterà sabato 13 gennaio, ore 21.00, all’Auditorium Vivaldi di Cassola nell’ambito della stagione organizzata da Fondazione Aida ets e il Comune.

Roberto Mercadini

Partendo dalla metafora dell’albero, Mercadini presenterà una narrazione commossa e comica sul senso del vivere. Il tronco è una definizione originale ma assai salda di felicità, un significato della parola radicato nell’etimo: felice viene da felix, termine che in latino indicava, per esempio, un albero molto fruttuoso. Da tale ceppo massiccio si diramano quattro discorsi: sul dare frutto, sulla forma perfetta, sull’innalzare rami e l’affondare radici, sul contattare altri alberi. Ogni discorso si biforca a sua volta in due storie. Così incontriamo un matematico, un artista, un atleta, un oratore, un giardiniere, un astronomo, un genio, un poeta.

Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, con oltre 100 date all’anno si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali (bullismo, ambiente ed ecologia).

Attraverso il suo linguaggio e la sua visione, i suoi spettacoli in repertorio si adattano ad un pubblico eterogeneo e trasversale. Interessato al legame fra scrittura e oralità, a trovare mezzi alternativi per la diffusione e fruizione della parola, apre nel 2009 il suo canale YouTube seguito da oltre 185.000 iscritti.

Auditorium Vivaldi via Monte Oro 1, San Giuseppe di Cassola – tel. 347 8226461 auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it

Biglietti: € 8/10 online sul sito www.fondazioneaida.it, la biglietteria aprirà alle ore 20.00.

Ufficio Stampa – FONDAZIONE AIDA