Thiene: installati i nuovi parchimetri

Trascorso il periodo delle festività natalizie, durante il quale la sosta nei parcheggi del Centro Storico di Thiene è stata gratuita.

A decorrere da lunedì 8 gennaio 2024 i parcheggi degli stalli blu sono tornati ad essere a pagamento.

Con il nuovo anno gli automobilisti hanno trovato, però, una bella novità perché è ora possibile procedere al pagamento non solo in contanti, ma anche tramite POS.

I nuovi parchimetri

sono cinque e sostituiscono quelli esistenti posizionati in via Roma (due), in piazza Scalcerle (due) e nel piazzale Divisione Acqui (uno). La spesa sostenuta per il loro acquisto è di oltre 41mila euro.

Inoltre gli automobilisti potranno, a brevissimo, effettuare il pagamento della sosta nei 187 stalli blu presenti a Thiene tramite le App di Easy Park Italia srl e Telepass spa, che si sono aggiudicate la concessione del servizio per tre anni.

Sono numerosi i vantaggi

del servizio tramite app che rende possibile sia agli utenti di ricevere un avviso di scadenza del periodo di sosta acquistato, la contestuale possibilità di rinnovare la sosta da remoto e pagare solo il tempo effettivo di sosta, sia agli Agenti di Polizia Locale di poter verificare sul posto e in tempo reale i pagamenti in corso per la compilazione delle eventuali sanzioni.

Inoltre il sistema si integra con eventuali altri sistemi di controllo e di gestione dell’accertamento degli illeciti in uso al Comando di Polizia Locale e permetterà agli operatori abilitati di verificare in tempo reale le transazioni contabili eseguite, con relative statistiche e valore degli importi complessivi delle soste vendute.

Sarà quindi il cittadino a valutare quale dei servizi di pagamento utilizzare, in base alle proprie esigenze, alla facilità d’uso e alle condizioni del servizio per una sosta nel centro cittadino più facile e serena.

Fonte Città di Thiene – Ufficio Stampa