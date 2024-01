Short Track, l’Italia a Danzica per il via degli Europei

Tutto pronto in Polonia dove venerdì si apre la tre giorni della rassegna continentale di Short Track. La Nazionale tricolore in pista nel primo grande appuntamento del 2024 con l’obiettivo di confermare quanto di buono messo in mostra nella prima parte di stagione

Si apre venerdì 12 gennaio, sul ghiaccio della Hala Olivia di Danzica, in Polonia, l’edizione 2024 dei Campionati europei di short track.

L’Italia, nonostante le assenze di rilievo, si presenta al via della rassegna continentale con ambizioni importanti, forte di buoni risultati ottenuti nella prima parte di stagione.

Dieci gli azzurri convocati

dall’High Performance Director Kenan Gouadec, presente in loco insieme all’head coach Maggie Qi, ai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari, all’aiuto allenatrice Lucia Peretti e all’attrezzista Assen Ivanov Pandov.

Nel settore maschile saranno della partita Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).

In ambito femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) ed Arianna Sighel (Fiamme Oro) mentre non sarà ovviamente della partita Martina Valcepina (Fiamme Gialle), infortunatasi in dicembre a Seul.

Kenan Gouadec

“Con l’inizio degli Europei entriamo nella parte di stagione più dura e impegnativa ma anche più importante – spiega Kenan Gouadec -. I vari infortuni occorsi in questa stagione ci privano di qualche elemento importante della squadra ma andiamo in Polonia con obiettivi ambiziosi per provare a migliorare quanto fatto lo scorso anno quando conquistammo un oro, un argento e tre bronzi“.

Di seguito programma e risultati.

In copertina: Elisa Confortola Credit Blackburn

Fonte FISG