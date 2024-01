Gruppo Centro Paghe entra nel capitale del Gruppo Siges

Continua la strategia di crescita del Gruppo per raggiungere nuovi mercati e ampliare l’offerta di prodotti e servizi

Il Gruppo Centro Paghe, azienda nel settore informatico in Italia, è lieto di annunciare l’ingresso nel capitale del Gruppo Siges con una quota di maggioranza pari al 70%.

Il Gruppo Siges, nato a Saronno nel 1978, è leader in Italia nel campo della progettazione, realizzazione e manutenzione del software. Nonché nei servizi tecnologici ad alta specializzazione in diversi settori di competenza, soprattutto Turismo e Sanità.

Per il Gruppo Centro Paghe

questa operazione si colloca nell’ambito del piano di sviluppo per linee esterne iniziato nel 2019 e proseguito in questi anni, che gli ha consentito di collocarsi fra i principali player di mercato. Il Gruppo punta, dunque, ad entrare in nuovi mercati e ad allargare l’ampia offerta di prodotti e servizi anche nei settori in cui opera il Gruppo Siges.

Al contempo, con questa acquisizione, il Gruppo Siges rafforzerà la sua competitività: la specializzazione sulle singole soluzioni potrà contare su dimensioni adeguate e competitive. La struttura solida e la grandezza del Gruppo Centro Paghe offrono a Siges il vantaggio di usufruire di un team più strutturato e di una tecnologia di software e prodotti sempre all’avanguardia, pur mantenendo la propria identità e autonomia.

Sysdat Turismo e Sysdat Sanità, le due realtà principali di Gruppo Siges e riferimenti importanti da molti anni nei rispettivi mercati, avranno la possibilità con questa operazione di sviluppare e proporre soluzioni sempre più innovative sia per il settore turistico che quello sanitario, entrambi in forte crescita.

L’operazione non comporterà cambiamenti manageriali nel Gruppo Siges e si procederà in continuità.

Marco Gandola

rimane l’Amministratore Delegato del Gruppo Siges, e ne continuerà a guidare lo sviluppo e la gestione corrente. Nel Consiglio di Amministrazione entra il Presidente del Gruppo Centro Paghe (e principale azionista) Beniamino Ambrosini. Insieme al proprio team direzionale, che supporterà l’AD nello sviluppo e nella gestione della società.

I dipendenti del Gruppo Siges mantengono immutate le loro posizioni e responsabilità. Il restante 30% del Capitale del Gruppo Siges rimane alla Famiglia Gandola.

Il Gruppo Centro Paghe ha chiuso il 2022 con un giro di affari di 39,0 milioni di euro. Realizzato grazie ai suoi software proprietari e ai servizi erogati (+5,8% vs il 2021) ed esclusivamente per crescita organica.

Il Gruppo Siges ha chiuso il 2021 con un fatturato di 4 milioni e 700 mila euro, il 2022 di circa 5 milioni e 500 mila. Stima di chiudere il 2023 sui 5,7 milioni di euro.

L’operazione di acquisto delle quote di maggioranza del Gruppo Siges porterà il Gruppo Centro Paghe a chiudere il 2023 con una crescita di fatturato, a perimetro omogeneo, pari al 6% rispetto al 2022 (47 milioni di euro), con un portafoglio di circa 11.000 clienti e oltre 550 risorse impiegate.

Gruppo Centro Paghe

detiene inoltre una partecipazione nella società Happily di Genova. Specializzata nel mercato del Welfare Aziendale, che nel 2022 ha sviluppato ricavi per 12,6 milioni di euro (+137% vs il 2021).

Gli obiettivi del Gruppo Centro Paghe rimangono quelli delineati lo scorso anno e cioè:

Crescita organica pari al 5% annuo

Espansione del perimetro di Gruppo con nuove acquisizioni in settori dell’informatica organici e/o limitrofi a quelli in portafoglio

Continuo sviluppo di soluzioni software innovative

Riorganizzazione della struttura societaria, inclusa la costituzione di una holding

“Questa operazione ha l’obiettivo di combinare competenze e risorse, al fine di creare un futuro aziendale più forte e sostenibile. Grazie a questa sinergia possiamo plasmare il percorso di crescita, valorizzare le nostre rispettive competenze e fornire un valore aggiunto tangibile ai nostri clienti, nei mercati su cui siamo presenti da oltre 40 anni, commenta Marco Gandola, AD Gruppo Siges. “Non è solo un passo strategico, ma un capitolo di grande importanza che apre le porte a nuove possibilità. Con Gruppo Centro Paghe abbiamo in comune i valori, gli obiettivi e la visione di un futuro di grande sviluppo e di nuove tecnologie.”

“Siamo entusiasti di annunciare l’operazione di acquisizione societaria di Gruppo Siges, che rappresenta un importante passo in avanti nella nostra strategia di crescita, quella di ampliare il perimetro del Gruppo Centro Paghe a nuovi settori come il Turismo e Sanità. Insieme a Gruppo Siges creeremo un ecosistema aziendale più robusto e competitivo, mantenendo un impegno costante verso l’eccellenza e la soddisfazione del cliente. L’operazione riflette la nostra visione di costruire un futuro di successo attraverso la collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni” afferma Beniamino Ambrosini, Presidente Gruppo Centro Paghe.

GRUPPO CENTRO PAGHE

L’Azienda Centro Paghe nasce nei primi anni ’80 nel Vicentino per offrire un servizio di elaborazione paghe tramite mainframe alimentati da schede.

Dalla elaborazione dei cedolini fino alla gestione completa dei processi HR, negli ultimi 40 anni l’azienda assume sempre più i connotati organizzativi tipici dei gruppi industriali. Divenendo una software house strutturata volta all’innovazione. Sempre attenta alle esigenze del mercato dei professionisti e delle aziende.

Il Gruppo Centro Paghe ha progressivamente incorporato aziende leader nel proprio settore, ampliando le proprie competenze e conseguendo un duplice obiettivo:

consolidare ulteriormente la propria posizione fornendo servizi e soluzioni in ambito Risorse Umane ancora più solidi e completi,

arricchire l’offerta di soluzioni informatiche per diverse aree aziendali (Whistleblowing, ERP, CRM, Firma elettronica, Gestione Documentale, Conservazione sostitutiva, software per Logistica, MES, sistemi di controllo, Datacenter) rivolte a PMI, grandi imprese e professionisti.

Oggi conta una presenza capillare lungo il territorio italiano con

39 sedi di proprietà ed oltre 40 partner/concessionari,

550 dipendenti e collaboratori,

100 mila aziende gestite,

oltre 2.500 studi professionali clienti.

Beniamino Ambrosini è il Presidente del Gruppo.

GRUPPO SIGES

Il Gruppo Siges nasce a Saronno nel 1978 ed è leader in Italia nel campo della progettazione, realizzazione e manutenzione del software. Nonché nei servizi tecnologici ad alta specializzazione in diversi settori di competenza, in particolare Turismo e Sanità.

La missione è quella di fornire alle aziende clienti una vasta gamma di prodotti e servizi che le rendano più competitive sul mercato, riducendo al contempo i costi e il tempo necessario per raggiungere il successo.

Il Gruppo è specializzato, oltre che nel Turismo e Sanità, anche nei settori Industria RFId, Commercio, Digital Marketing, Privacy (GDPR e DPO) e Business Intelligence, ognuno supportato da software specializzati che comprendono gestione contabile, gestione del personale, controllo di gestione e molto altro.

Il Gruppo oggi conta due sedi (Saronno, Roma) strategicamente posizionate per coprire tutto il territorio nazionale e garantire un servizio di alta qualità ai clienti in tutta Italia.

Il Gruppo, con oltre 80 dipendenti, 2000 installazioni, 5 divisioni aziendali, ha chiuso il 2022 con un giro d’affari globale di circa 5 milioni e 500.000 euro. Marco Gandola è Amministratore Delegato.

Torri di Quartesolo – Gennaio 2024 .

