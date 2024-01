La Bassanese: Giordano Dellai, “Il Tesoro di Ezzelino”

Dopo il break natalizio riprendono a La Bassanese gli incontri de l’Aperilibro, giunti al primo lustro di programmazione. E ad inaugurare la nuova serie di presentazioni nello spazio interno della storica libreria di Galleria Corona d’Italia sarà un personaggio che da sempre appassiona, e non solo nella nostra zona.

Venerdì 12 gennaio 2024 a partire dalle ore 18 il professor Giordano Dellai, docente al Liceo Brocchi nonché collaboratore de Il Giornale di Vicenza, converserà con il Giandomenico Cortese su Ezzelino III.

“Il Tesoro di Ezzelino”

A fare da filo conduttore della serata è “Il Tesoro di Ezzelino” il libro che segna l’esordio nella fiction di Dellai, autore fino ad ora di una settantina di titoli che riguardano la storia della nostra area. In verità anche in questa sua ultima fatica letteraria l’autore, sfruttando le possibilità che offre un romanzo, inframezza lo scritto con una moltitudine di notizie e curiosità storiche su uno dei personaggi che hanno segnato il Medioevo italiano, raccontando anche com’era il nostro territorio in quegli anni.

Il tutto in un libro decisamente avvincente che ha più piani temporali e che inizia col ritrovamento sui Berici di un masso con inciso misteriosi segni. A scoprirlo è il protagonista Angelo Zolinato, che, grazie a questo ritrovamento, si metterà sulle tracce del fantomatico tesoro di Ezzelino. Indagando su questo ma anche sulla morte violenta di suo padre, Angelo aiutato dalla fidanzata Laura e dall’amico Giorgio, scopre i suoi legami con il “sigillo di Cristo”, simbolo dello gnosticismo copto, e al culmine di un percorso sulle orme dell’Ezzelino, che interesserà varie località del Pedemonte bassanese, individuerà il colpevole dell’omicidio del genitore e, forse, troverà il “vero” tesoro di Ezzelino.

L’incontro-presentazione si svolgerà venerdì 12 gennaio alle ore 18, nell’area incontri interna della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

Marco Bernardi LIBRERIA LA BASSANESE

Tel. 0424 521230

Web: www.labassanese.com

Tutti i prossimi eventi gennaio-febbraio: https://www.labassanese.com/news/?c=2 .