Thiene, DomenicaTeatro: Pollicino Show il 14 gennaio 2024

Torna la rassegna per vivere divertimento ed emozioni tutti in famiglia – Thiene

Torna in queste domeniche invernali l’attesa rassegna per famiglie DomenicaTeatro, di cui un’anteprima è stato lo spettacolo La freccia azzurra. Racconto di Natale portato in scena l’8 dicembre scorso.

Thiene DomenicaTeatro

Domenica 14 gennaio 2024

Organizzata in collaborazione con Arteven, DomenicaTeatro ora continua domenica 14 gennaio 2024 con Pollicino Show di Gruppo Ibrido in una produzione Compagnia Artemis Danza. Si tratta di un suggestivo spettacolo di danza, video, illustrazioni animate e musica consigliato per bimbi dai 6 anni in su.

La pièce “Pollicino Show” rilegge i temi classici della fiaba in chiave contemporanea. Combinando coreografie, video, illustrazioni animate e una colonna sonora di grandi classici, sia i piccini che i grandi verranno coinvolti in una storia appassionante e misteriosa, capace di divertire e far sognare.

Domenica 21 gennaio 2024

il Gruppo Panta Rei propone Il libro della giungla, teatro d’attore e di figura, con ripresa di immagini e video dal vivo per un pubblico dai 3 anni in su. Dal romanzo di Kipling, uno spettacolo per tutte le età, una favola sull’umanità e un inno alla differenza.

La rassegna prosegue il 28 gennaio 2024

con la Fondazione TRG che presenta Peter Pan ovvero l’isola dei bambini sperduti, teatro d’attore e canzoni dal vivo consigliato a partire dai 6 anni in su. Ci sono romanzi in letteratura che hanno la proprietà di potersi adattare a diverse situazioni ed esigenze. Li definiamo classici perché affrontano aspetti della condizione umana che non conoscono età e periodi storici. In questo senso Peter Pan è a tutti gli effetti un classico, capace di suggerirci ancora oggi nuove riflessioni.

Domenica 4 febbraio 2024

La rassegna si conclude con lo spettacolo ad ingresso gratuito in programma domenica 4 febbraio 2024 dal titolo Mirta sulla coperta teatro d’attore e teleracconto di e con Paola Rossi, consigliato a partire dai 4 anni e portato in scena da La Piccionaia. Lo spettacolo, che si snoda attraverso parole e immagini, è realizzato con la tecnica del teleracconto: una telecamera trasmette in diretta su un grande schermo le figure che l’attrice costruisce dal vivo nel corso del racconto.

Il clima che si vuole ricreare è quello intimo delle piccole attività che si fanno in casa con i bambini, letture condivise e giochi realizzati con la carta: disegnare, colorare, ritagliare, costruire casette e aeroplanini. Momenti preziosi, spesso negati ai bambini che si trovano ad attraversare difficoltà famigliari. Una storia di fiducia e di amicizia, dove una bambina in difficoltà, Mirta, troverà l’aiuto e l’affetto di una nuova famiglia.

Ludovica Sartore

Thiene – Commenta l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore: «La rassegna costituisce uno degli appuntamenti thienesi di maggior richiamo per le famiglie. La formula del pomeriggio domenicale permette di vivere all’insegna del divertimento un momento significativo di crescita emozionale e relazionale con sé e con gli altri. Come sempre la proposta teatrale spazia nelle tipologie di rappresentazioni più adatte al giovane pubblico, dal teatro d’attore al teatro danza. Quest’anno, inoltre, abbiamo ampliato le promozioni, segno di attenzione verso gli spettatori affezionati e di incentivo per i nuovi».

Tutti gli spettacoli si svolgono al Teatro Comunale con inizio alle ore 17.00.

Il biglietto unico è di € 5,00 e quest’anno, oltre alla promozione per famiglie che permette l’acquisto di 5 biglietti per € 20,00, quindi con un ingresso in omaggio per estendere il piacere di un pomeriggio a teatro assieme ad un amico, offre anche lo sconto per gli abbonati alla rassegna Cra Cra Cra che hanno la possibilità di acquistare il biglietto al costo di 4 euro l’uno.

Prevendita e info all’Ufficio Cultura, piazza A. Ferrarin, 1, tel. 0445-804.745 e vendita nei giorni dello spettacolo a partire dalle ore 16.00 in Teatro Comunale, tel. 0445 804 943, e online su myarteven.it e vivaticket.com.

Città di Thiene – Ufficio Stampa