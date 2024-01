Teatro Spazio Bixio: debutta “La scuola dei mariti e delle mogli”

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, ore 21 – Theama Teatro – Teatro Spazio Bixio

DEBUTTO NUOVA COMMEDIA

LA SCUOLA DEI MARITI E DELLE MOGLI

da ‘La scuola dei mariti’ e ‘La scuola delle mogli’ di Molière

adattamento drammaturgico Piergiorgio Piccoli

con Paolo Rozzi, Anna Farinello, Aristide Genovese, Piergiorgio Piccoli, Tatiana Vedovato, Anna Zago

scenografie Franco Sinico

costumi Roberta Sattin – Sartoria ‘Il monello’

disegno luci Claudio Scuccato

produzione Theama Teatro

Tratto dai capolavori “La scuola dei mariti” e “La scuola delle mogli”, di cui il primo è in qualche modo la prova generale del secondo, peraltro insuperato per ciò che riguarda il brio dell’intreccio e la straordinaria invenzione farsesca. Entrambe le commedie, così simili da essere considerate l’una la riscrittura dell’altra, sono geniali nel trattare in chiave comica lo scacco della volontà umana di fronte all’imponderabilità del reale, soprattutto nei sentimenti.

Le due famose commedie

s’intitolano ‘Scuole’ perché vorrebbero ‘insegnare’ agli spettatori una visione di sé stessi più ironica e, di conseguenza, più sana. La nuova produzione di Theama Teatro coglie tutti i migliori aspetti dell’intreccio delle due opere e li collega alla nostra quotidianità, ottenendo così una metafora universale delle convenzioni relazionali e sociali riferite al genere femminile e a quello maschile. Il concetto di “tradimento”, elemento costante e quasi immancabile di ogni genere di commedia in ogni epoca, qui torna nell’immagine arcaica e materica, oltre che surreale, delle “corna”, elemento visibile e imbarazzante che nessuno vorrebbe mai ostentare sul capo.

Si crea quindi un gioco teatrale che scherza, attraverso questa antica metafora, sul tema dei contrasti di coppia, mettendo in evidenza le differenze di costumi e comportamenti che connotano anche i conflitti del mondo contemporaneo.

La storia

è un meccanismo perfetto, semplice nel susseguirsi delle scene, facilmente adattabile ad un’epoca e ad un luogo indefinibili. Aristide e Lello allevano due ragazze senza genitori nell’intento di farne le loro spose, ma solo il primo, più vecchio, tratta la sua amata dandole fiducia e concedendole libertà riuscendo a conquistarne i sentimenti. L’altro, tirannicamente severo, complice anche l’ingenuità indotta con le sue restrizioni, vede invece la sua donna diventare preda di un giovane e romantico corteggiatore.

Nell’opera, che vive soprattutto della comicità di Lello, contrapposta alla lungimiranza di Aristide, sono stati individuati echi della biografia dello stesso Molière, che si accingeva in quell’epoca a sposare Armande Béjart. L’abilità dell’uomo di comprendere a fondo la psicologia femminile, incarnata da Aristide ma anche dal giovane Valerio, si contrappone quindi alla vecchia visione del rapporto di coppia dell’ottuso Lello, che ci offre uno spaccato di come la fragilità dell’uomo e l’incapacità di relazionarsi con l’altro sesso possono sfociare in atteggiamenti rigidi, anche violenti e, nel nostro caso, totalmente ridicoli.

Anche l’intuito, la velocità di pensiero, oltre alla grande intelligenza emotiva delle figure femminili, sono un elemento fondamentale per rendere questa commedia ancora più attuale e, a suo modo, elastica nell’interpretazione e nell’analisi dei generi e delle alchimie generate dal rapporto fra sessi e su come l’educazione sentimentale degli uomini, ma più in generale l’educazione alla relazione, sia necessaria per sostenere la crescita, l’indipendenza e la solidità delle donne, pilastro portante di ogni comunità.

Lo spettacolo replica domenica 14 gennaio ore 21 – Teatro Spazio Bixio

INGRESSO

€ 15 INTERO | € 12 RIDOTTO

Diritto alla riduzione da 12 €

Over 65

Under 30

Allievi di FOR.THE – centro di formazione teatrale

Abbonati al Teatro Comunale Città di Vicenza

Soci: Arci, Fadac, Nautilus Cantiere Teatrale

PRENOTAZIONI

info@theama.it – 0444.322525, dal lun al ven, ore 10-13 e 14-18

392.1670914, nei giorni di spettacolo, ore 10-18

La prenotazione è consigliata e garantisce la partecipazione all’evento. – E’ necessario ritirare la prenotazione 10 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo – I posti in sala non sono numerati

ORGANIZZATORE THEAMA TEATRO