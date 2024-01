Esac di Creazzo: corso qualifica di Assistente Studio Odontoiatrico

Al Centro Formazione Esac di Creazzo evento di presentazione della nuova edizione del percorso di studi per la qualifica assistente di studio odontoiatrico

All’Esac di Creazzo

(Vicenza), il centro per la formazione nel settore del terziario di Confcommercio Vicenza, si terrà martedì 16 gennaio, dalle ore 18.00, la presentazione della nuova edizione del corso per ottenere la qualifica di Assistente di studio odontoiatrico, ASO.

Quella che prenderà il via 15 febbraio 2024 sarà la 7^ edizione del corso e, come per le altre, avrà la direzione scientifica del dott. Paolo Andriolo, medico odontoiatra, specialista in protesi fissa e mobile, kinesiologia, gnatologia e chirurgia. Sarà proprio il dr. Andriolo, assieme allo staff di Esac, a illustrare durante l’open day (a partecipazione libera) il programma e le modalità per conseguire l’attestato professionale di assistente alla poltrona di studio odontoiatrico, nonché gli sbocchi lavorativi e di carriera che può dare la qualifica.

L’Aso è attualmente tra le figure professionali più ricercate nel mercato del lavoro e offre, quindi, ottime opportunità di impiego. L’ASO si occupa sia di assistere il medico dentista nelle varie fasi di cura odontoiatrica del paziente, sia della strumentazione dello studio, del suo riordino oltre che della sterilizzazione e preparazione degli ambienti d’intervento. Tra le competenze extra cliniche proprie della professione, vi sono la capacità di creare il rapporto di cura con il paziente fin dal suo primo ingresso nello studio dentistico, quindi di occuparsi delle varie procedure, tra cui l’anamnesi del paziente, la gestione dell’agenda appuntamenti dello studio, delle banca dati, delle forniture, ecc.

Per svolgere il ruolo il ASO,

la normativa vigente prevede si debba conseguire un attestato di abilitazione a seguito di specifica formazione. L’obbligo riguarda sia chi si approccia a questo lavoro per la prima volta, sia chi lo sta svolgendo.

Esac Formazione da tempo organizza lo specifico percorso formativo, necessario al conseguimento della qualifica di ASO e del relativo attestato rilasciato dalla Regione Veneto, valido su tutto il territorio nazionale.

Per il 2024, il corso si svolgerà in due step: dal 15 febbraio al 19 aprile, il modulo base; dal 6 giugno al 2 agosto, il modulo professionalizzante. Sono oltre 20, tra odontoiatri, medici, psicologici ed esperti nelle varie discipline, i professionisti che compongono il corpo docenti del corso e che si spendono per garantire ai partecipanti una formazione di alto livello.

Gran parte delle lezioni si terranno al Centro formazione Esac di Creazzo (VI), in via Piazzon, mentre alcune lezioni teorico-pratiche si terranno presso lo Studio dentistico Centro Andriolo di Creazzo (VI).

Il percorso formativo è di 700 ore complessive, suddivise in 300 ore di teoria (di cui 50 ore di esercitazioni pratiche) e 400 ore di tirocinio in uno studio odontoiatrico o in una struttura sanitaria autorizzata.

Info: esacformazione.it

9 gennaio 2024

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)

Fonte Ufficio Stampa Confcommercio Vicenza