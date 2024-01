Vicenza, 1° gennaio 2024: nasce ufficialmente Terya SpA

Dalla fusione tra la bergamasca Gamba Bruno Spa e la vicentina Future Lab, dopo un fisiologico periodo di transizione, prende ufficialmente il via Terya SPA, unico player che si propone di garantire una copertura totale di soluzioni, servizi e consulenze per la migliore gestione delle dinamiche commerciali ed operative di aziende del comparto Retail, Sistemi Centrali, Industria alimentare e Hospitality.

Il primo accordo di natura commerciale risale a giugno 2021, data in cui

Gamba Bruno Spa

– azienda bergamasca con oltre 50 anni di expertise nella gestione dei processi strategici e nello sviluppo di soluzioni verticali hardware e software per il front end e il back office per aziende di distribuzione organizzata nella ristorazione, nell’Hospitality e nel retail non food – e

FutureLab Spa

– software company vicentina che, nata dalla fusione tra le venete ZeusLab (sviluppo software per retail e industria) e Jmax (progettazione e implementazione di soluzioni tecnologiche per sistemi centrali), vanta un’esperienza ultra ventennale nella gestione dei processi di vendita, logistici e produttivi per la filiera agroalimentare (produttori di generi alimentari, imprese del settore Horeca e GDO) – comprendono l’opportunità di mettere in comune le rispettive conoscenze per offrire al mercato italiano del retail un unico polo di competenze di valore: la Holding Terya.

1° Dicembre 2021

La presentazione sul mercato della Holding Terya come “unico Gruppo” che, comprensivo di Gamba Bruno SPA e FutureLab SPA, conta complessivamente circa 200 dipendenti, un patrimonio netto di oltre 7 milioni di euro, oltre 2500 clienti, 40 service Hub e 4 sedi: Bergamo, Milano, Vicenza e Padova. Ambizioso l’obiettivo della nuova realtà che, improntata sulla visione comune dei due partner, si propone di coprire integralmente le esigenze dei retailer italiani, accrescere l’innovazione dei servizi in catalogo, fornire una consulenza a 360° ed affacciarsi a nuovi mercati, anche internazionali.

Un progetto articolato in 4 Business Unit (Retail, Sistemi Centrali, Industria Alimentare e Hospitality) e fondato su un modello “cliente-centrico”. Approccio quest’ultimo che si concretizza in una forte strategia di prodotto, in rilevanti investimenti in nuove tecnologie e nella possibilità di modulare le singole soluzioni IT in base alle esigenze operative dei diversi interlocutori. Interlocutori che il gruppo Terya accompagna in ogni fase del percorso di crescita, fornendo loro anche servizi tesi a massimizzarne le performance, accrescerne il progresso tecnologico, migliorarne l’efficienza dei processi ed implementarne il business, così da mantenere una solida posizione competitiva sul mercato.

A partire da luglio 2022

si assiste ad ulteriori due passaggi significativi nella strutturazione definitiva del marchio: da un lato l’incorporazione di Future Lab Spa in Gamba Bruno Spa e, dall’altro, l’arrivo in Terya Holding di Cast srl, azienda storica attiva nell’ambito della produzione di software per Cash&Carry.

Dopo un fisiologico periodo di transizione (2022/23), che ha portato le risorse delle due aziende capofila a sentirsi parte di un’unica realtà, a definire un metodo di lavoro comune, a riorganizzare l’organigramma, a partecipare a tre importanti Fiere (MACFrut, Host 2023 e Sigep), ad implementare la roadmap delle soluzioni di punta – tra tutte Zeus e TSuite – e a sviluppare nuove soluzioni native (tra tutte, “Kairos All-in-one” e “Posso”), il 1° gennaio 2024 ha portato a chiudere il cerchio. Con il definitivo cambiamento di nominativo sociale, Gamba Bruno Spa è infatti confluito in Terya Spa, a sua volta rimasta sotto il cappello di Terya Holding insieme a Cast srl.

Alberto Grotto

“Nel corso di questo nuovo anno proseguiranno gli step di integrazione delle diverse divisioni che componevano Gamba Bruno e FutureLab e la messa a regime di nuovi modelli di business identificati come valoriali per la crescita di Terya. Crescita già confermata anche dal fatturato, passato dai 25 milioni del 2022 ai 27 milioni del 2023. Gli obiettivi che ci siamo proposti in termini strategici di sviluppo ci aspettiamo di raggiungerli realisticamente nel 2025”, commenta Alberto Grotto, CEO di Terya.

Alex Conforti

“Il 2024 sarà un anno importante per Terya: dal punto di vista commerciale l’intento è quello di accrescere il nostro portfolio clienti non solo nell’area del Nord Italia, già presidiata, ma anche nel resto del Paese, attraverso una politica di vendita che si basi non solo sul prodotto, ma soprattutto sui servizi che la nostra azienda mette a disposizione. A renderci un unicum sul mercato è proprio questa capacità di offrire ad ogni cliente una consulenza one to one, mirata e fortemente professionale, funzionale a supportarlo in ogni passaggio del suo percorso, coadiuvandolo anche nella definizione del proprio programma di sviluppo”, commenta Alex Conforti, Direttore Commerciale di Terya.

Gennaio 2024

Foto in copertina: Alberto Grotto, CEO di Terya