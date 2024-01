“Vicenza non si può più definire una città sicura.“ – MIS Vicenza: istituire ronde di quartiere per la sicurezza comune. Questo l’esordio del comunicato stampa – a firma del portavoce Gian Luca Deghenghi – diramato dal Movimento Italia Sociale Vicenza.

“I vicentini possono constatare come la situazione sia pesantemente precipitata negli ultimi tempi.

Lo testimonia

l’aumento degli episodi di violenza che costellano le cronache, come le gravi aggressioni di queste ultime ore, che hanno messo in serio pericolo l’incolumità delle vittime.

Guardando alle preoccupanti condizioni di degrado ormai cronico di alcune aree cittadine – si pensi a Campo Marzo, piazzale Bologna, San Felice e vie limitrofe, divenute zone franche per spaccio e delinquenza – ed alla preoccupante serie di recenti furti, rapine, molestie ed aggressioni in città, appare chiaro come la situazione sia tutt’altro che sotto controllo.

Con le forze dell’ordine nell’evidente ed oggettiva impossibilità di assicurare un livello di sicurezza accettabile in città, non resta che una soluzione. Ovvero la partecipazione attiva dei cittadini alla salvaguardia del decoro, della legalità e della sicurezza del proprio territorio.

L’organizzazione di ronde di controllo nelle zone più a rischio farebbe calare drasticamente la possibilità di azione per la moltitudine di sbandati e delinquenti che ormai pullulano nelle strade.

Le cronache, poi, dimostrano come sovente l’intervento di normali cittadini possa prevenire, sventare o interrompere episodi di violenza ed aggressioni.

Su queste basi il MIS Vicenza

sostiene la necessità di promuovere iniziative di controllo del territorio ad opera di gruppi di persone volontarie ed organizzate, agenti nei limiti di legge.

I vicentini devono potersi avvalere del diritto all’autodifesa – sul luogo di lavoro, in casa e per strada. In un momento in cui la sicurezza non è garantita a pieno dallo Stato e dagli organi preposti.

L’istituzione e la presenza di ronde di controllo con funzione deterrente – conclude Deghenghi – sul modello delle ‘Passeggiate per la sicurezza’ che i militanti del Movimento Italia Sociale portano avanti da tempo in zona Campo Marzo, sono ad oggi l’unica soluzione percorribile per un rapido ripristino dell’ordine in città.”

Gian Luca Deghenghi – Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza