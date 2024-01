Pallacanestro Vicenza ultra rimaneggiata regge solo un tempo

Basket Serie B Nazionale – La vice capolista Roseto esce decisamente alla distanza – Pallacanestro Vicenza ultra rimaneggiata

Liofilchem Roseto – Civitus Allianz Vicenza 89-68 (23-25, 20-13, 26-15, 20-15)

Liofilchem Roseto:

Allenatore: Gramenzi

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatore: Cilio.

Uscito per cinque falli Brescianini. Arbitri Manco di Napoli e Manganiello di Benevento

La Civitus Vicenza

conclude il girone d^andata con l^ ennesimo stop esterno, nella sua prima gara del 2024, e nel primo dei due viaggi ravvicinati in Abruzzo. Il secondo sarà infatti domenica prossima a Chieti . A onor del vero il quintetto berico sfavorito , sulla carta , in quanto opposto ad un^ autentica corazzata , ha dovuto fare di necessità virtù , in quanto costretto a scendere in campo privo di capitan Cernivani e dei suoi esterni Ambrosetti e Terenzi , tutti vittime d^ infortuni, senza dimenticare che Brambilla ha giocato pur essendo febbricitante. In tema di defezioni sembra di assistere ad un triste remake rispetto alla passata stagione

E comunque nonostante le rotazioni accorciate , spinta dall^ orgoglio , Vicenza , e questo è un buon segno , ha tenuto testa ai padroni di casa per tutto il primo tempo. Addirittura spumeggiante il primo periodo con venticinque punti all^ attivo prima dell^ inevitabile ritorno degli abruzzesi, abili a serrare le fila a livello difensivo. Roseto ha pertanto centrato la nona vittoria consecutiva tra le mura amiche che frutta quel secondo posto, al termine del girone d^ andata , garanzia di partecipazione alla final four di coppa Italia che si svolgerà a metà marzo a Roma. Nella capitale gli abruzzesi se la dovranno vedere con Ruvo , Herons Montecatini e Libertas Livorno.

Per i biancorossi

invece è ancora rimandato l^ appuntamento con il primo referto rosa esterno stagionale. Domenica prossima al palaTricalle di Chieti contro una squadra già battuta al debutto e che ha perso per strada tre elementi importanti , un nuovo passo falso non è più tollerabile. Nonostante manchino ancora diciassette gare alla conclusione della regular season , con la vittoria della Virtus Imola nel derby con l^ Andrea Costa , la classifica del quintetto berico è sempre più preoccupante .

Ora la distanza dalla ” salvezza diretta” è di quattro punti. Questo a causa di un deludente girone d^ andata , sicuramente al di sotto delle aspettative, che ha visto appena cinque successi ed all^ interno del quale Vicenza ha perso quasi tutti i confronti diretti piombando nella scomodissima zona playout. Sanguinosissimi in maniera particolare i due stop casalinghi con Taranto e Bisceglie , che hanno generato una ripida china, per risalire la quale , d^ ora in poi servirà molta più continuità , molta più convinzione , lasciando da parte inutili ansie e paure.

PRIMO QUARTO

Giocato a viso aperto da entrambe le squadre più propense all^ attacco piuttosto che alla difesa. Il 25 a 23 , con il quale si conclude a favore di Vicenza la dice lunga su questo. E Bugatti ( nella foto di copertina ) dimostra già di essere in serata con 9 punti nel suo tabellino personale.

SECONDO QUARTO

Si materializza la reazione dei locali trascinati da un ispirato Santiangeli. Il parziale di questa frazione dice 20 a 13 per i rosetani. La Civitus va così negli spogliatoi per la pausa lunga sotto di cinque punti ( 43 a 38 ) e quindi ancora pienamente in partita.

TERZO QUARTO

Pallacanestro Vicenza cerca di tenere duro , ma la musica è decisamente cambiata . Poletti e compagni tirano fuori il meglio sino a raggiungere il vantaggio in doppia cifra ( 63 a 51) a due minuti dal

termine. Sull^ altra sponda Bugatti tocca quota venti!.

ULTIMO QUARTO

I biancorossi sono in chiara difficoltà specialmente a livello offensivo e gli abruzzesi al quinto minuto raggiungono il + 25 ( 82 a 57 ) grazie a due punti di Klyucnyk. Il parziale del secondo tempo è tutto di Roseto ( 46 a 30 ). Per Vicenza Bugatti chiude con 26. Miglior marcatore della serata. E^ chiamato a concedere il bis domenica prossima a Chieti dove dovrà rivelarsi un fattore.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto: Stefano Varani.

