Mostra-concorso Presepi Montorso Vic.: i risultati della 1^ edizione

Chiusa con le premiazioni la mostra-concorso dei presepi a Montorso Vicentino (VI): un successo di partecipazione e di pubblico.

Il primo premio a Maria Grazia Lucato, il secondo agli studenti della scuola primaria di Montorso, il terzo a Gastone Modini, Sergio Rosà e Luca Cecconato. Sono questi i risultati della prima edizione del concorso dei presepi esposti in Villa Da Porto dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. In tutto 64 opere, realizzate con le più disparate tecniche e votate dai visitatori. I primi tre classificati sono stati premiati con prodotti tipici del territorio e tutti gli espositori hanno ricevuto un omaggio come ringraziamento per la partecipazione.

“Essendo stata la prima edizione, non ci aspettavamo una partecipazione così alta – spiega Daniela Bastianello, presidente della Pro Loco –. È stato un vero successo, che ha varcato anche i confini regionali, visto che abbiamo avuto una richiesta di adesione al concorso anche da Cosenza. Per via della distanza non è stato possibile concretizzarla, ma abbiamo comunque inviato un diploma virtuale alla persona interessata”.

La mostra-concorso, realizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e il Centro Sociale, ha chiuso i battenti il giorno dell’Epifania appunto con le premiazioni, che hanno visto una folta partecipazione di pubblico.

“Ringraziamo la Pro Loco per il suo instancabile impegno, gli espositori e i visitatori – commenta il sindaco, Diego Zaffari –. L’evento aveva lo scopo di creare il senso di comunità attorno al simbolo del presepe e il risultato è stato davvero eccezionale”.

Montorso Vicentino, 8 gennaio 2024

Fonte: Comune di Montorso Vicentino (VI) – Ufficio Stampa