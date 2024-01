Cimitero di Santa Croce, Bassano: restauro del negozio di fiori

Bassano del Grappa, Cimitero di Santa Croce: via al restauro del negozio di fiori e piante

Via libera al progetto esecutivo per il restauro completo del negozio di proprietà comunale adiacente l’ingresso del cimitero di Santa Croce, concesso in uso per la vendita di fiori e piante.

Cimitero di Santa Croce: gli interventi nel dettaglio

Il progetto prevede interventi per la pulizia generale del tetto con rimozione delle parti in appoggio, la sostituzione dell’attuale copertura in lamiera con una nuova di alluminio e di alcune lattonerie, la rimozione di un vetro temperato, la posa della sottostruttura e la coibentazione del solaio di copertura per migliorare l’efficienza energetica del locale.

Il commento dell’assessore, Andrea Zonta

“Durante i lavori per il restauro del portale di ingresso del cimitero di Santa Croce abbiamo riscontrato il pessimo stato della copertura di questo negozio, con un danneggiamento costante causato soprattutto dalle infiltrazioni d’acqua durante le piogge. Questo ultimo intervento completerà un importante lavoro di riqualificazione dell’area di ingresso del cimitero” è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta.

Il costo complessivo dell’intervento è di 170 mila euro.

Bassano del Grappa, 8 gennaio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa