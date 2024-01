Caravaggio, Van Dyck, Sassolino: dettagli numeri dell’esposizione

In Basilica palladiana già quasi 30 mila persone dal 16 dicembre per l’evento “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori a Vicenza”

Sindaco Possamai: «Una piacevole sorpresa anche l’interesse verso l’ex chiesa di Santa Maria Nova vista da oltre 1200 persone in soli due giorni»

Le festività appena concluse hanno portato in città tante persone interessate a visitare la Basilica palladiana con l’evento espositivo “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori a Vicenza”. Iniziativa promossa dall’amministrazione per il Natale 2023. Sono infatti già quasi 30 mila i visitatori del prestigioso evento a cui i vicentini di città e provincia accedono gratuitamente e tutti gli altri al solo costo di ingresso del monumento.

Ma Vicenza durante le feste natalizie è stata apprezzata anche per molto altro

Le luminarie, il video mapping sulla chiesa di San Lorenzo e lo spettacolo luminoso su Palazzo Chiericati. Nelle piazze e nelle contrade sono stati allestiti mercatini organizzati dal Comune con le associazioni. E poi concerti e numerosi eventi hanno allietato quartieri e centro storico. Infine il Capodanno per la prima volta in viale Roma con l’ospite d’eccezione Max Gazzè. Ma anche con il Mercato dell’Epifania che ha attratto fino a Campo Marzo un pubblico interessato, nonostante il meteo non sia stato clemente.

Particolarmente partecipate sono state anche le visite all’ex chiesa di Santa Maria Nova, aperta in via straordinaria nel week end dell’Epifania.

Il commento del sindaco, Possamai

«Sono quasi 30 mila i visitatori della Basilica di cui il 30% composto da turisti che provengono da fuori provincia – commenta il sindaco Giacomo Possamai -. Un grande successo, in particolare per l’adesione dei vicentini: quasi 20mila persone che hanno raggiunto il centro storico per visitare l’evento espositivo, ma certamente anche per vedere la città illuminata a festa ed entrare nei nostri negozi e per partecipare alle iniziative del Natale»

L’assessore Fantin commenta

«Insieme alla mostra in Basilica anche la riapertura dell’ex chiesa di Santa Maria Nova – interviene l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin – si è rivelata un regalo molto apprezzato: una vera e propria sorpresa per i vicentini che nel weekend dell’Epifania sono accorsi (oltre 1200) per ammirare l’edificio attribuito ad Andrea Palladio e ora liberato dai volumi patrimonio della Biblioteca Bertoliana e pronto a diventare uno spazio per la città. Ringrazio i volontari della delegazione Fai Vicenza e del Fai Giovani Vicenza che per due giorni hanno accompagnato in piccoli gruppi i visitatori alla scoperta di questo gioiello ritrovato del nostro patrimonio culturale».

I dettagli dell’l’esposizione “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino”

Nel dettaglio, l’esposizione “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori” dall’apertura del 16 dicembre fino al 7 gennaio è stata vista da 27.971 visitatori, numero che comprende anche gli spettatori dei cinque eventi che hanno registrato il tutto esaurito (500 persone).

I residenti di città e provincia, a cui è riservato l’ingresso gratuito sono stati 19.179 (69%), da fuori provincia 8.792 (31%).

Le sei visite guidate del 31 dicembre, 1, 6 e 7 gennaio, a cura di Guide Turistiche Abilitate e del Consorzio Vicenzaè, sono state seguite da 182 persone (169 paganti, 13 minori o persone con disabilità).

Visite guidate: le prossime date

Le prossime visite sono previste sabato 13 e domenica 14 alle 15 e alle 16.30 (20-21, 27-28 gennaio; 3-4 febbraio alle 16.30; costo della visita guidata 6 euro per ciascun visitatore, gratis per minori di 12 anni, in aggiunta al biglietto di ingresso).

Prenotazione consigliata al 0444320854 oppure online al link https://www.vicenzae.org/it/prenota-qui-la-visita-guidata-alla-mostra-caravaggio-van-dyck-sassolino-tre-capolavori-a-vicenza

Proseguono anche gli incontri ad ingresso libero (ore 18, 100 posti disponibili) su prenotazione organizzati in Basilica sul tema del tempo a cui si ispirano i capolavori in mostra. Prenotazione al link https://www.ticketlandia.com/m/eventSubList/-/2765.

I laboratori didattici per bambini in corso

L’evento espositivo, infine, è affiancato anche da laboratori didattici per bambini dai 5 agli 11 anni, gratuiti, condotti dal Palladio Museum Kids dal titolo “La forma del tempo”: domenica 14 gennaio (ore 16.30 – 18), 21 gennaio (ore 11 – 12:30) e 28 gennaio (ore 11 – 12.30). Ogni laboratorio, che si svolgerà nella sala degli Zavatteri e sarà preceduto da una breve visita alla mostra, durerà 1 ora e 30 minuti e accoglierà al massimo 25 bambini. Prenotazione obbligatoria: edu@palladiomuseum.org

La mostra è curata da Guido Beltramini e Francesca Cappelletti, è ideata e promossa dal Comune di Vicenza con la co-organizzazione di Intesa Sanpaolo.

Il progetto espositivo ha coinvolto i Musei Civici Vicenza, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio con il supporto di Marsilio Arte.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla sponsorizzazione di Confindustria Vicenza, Gemmo, Beltrame, Melegatti e LD 72 e alla partnership con Art Bonus con Cereal Docks, Relazionésimo e amer group.

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito per i residenti in città e provincia; 5 euro per chi è residente fuori provincia. Riduzioni per alcune categorie https://www.mostreinbasilica.it/it/info/categorie-convenzionate.

Vicenza, 8 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa