Campo da rugby dei Ferrovieri: la copertura della tribuna

Assessore Zilio: «Un intervento dal valore di 500 mila euro atteso da anni e doveroso visti i risultati raggiunti dalla Rangers Rugby Vicenza» – Campo da rugby dei Ferrovieri.

La tribuna del campo da rugby dei Ferrovieri sarà dotata presto di una copertura. La struttura che accoglie i tifosi contribuirà anche a definire una nuova immagine dello stadio di via Baracca. La copertura, armoniosa e con una struttura in legno lamellare a volta, proteggerà infatti non solo le gradinate ma anche lo spazio sul retro della tribuna, dove si affacciano i locali con gli spogliatoi. Per la società Rangers Rugby Vicenza, che quest’anno vede la prima squadra cimentarsi nella massima serie del campionato italiano di rugby, si tratta di un’opera attesa da tempo.

Leone Zilio

Ferrovieri – Per presentare il progetto esecutivo l’assessore allo sport Leone Zilio si è recato oggi allo stadio di via Baracca. Erano presenti anche alcuni rappresentanti della Ranger Rugby Vicenza e l’architetto Edoardo Tonello, dello studio Zeta Architettura di Vicenza, che ha realizzato su incarico e a spese della società sportiva il progetto esecutivo in condivisione con il settore Lavori pubblici, prevenzione e sicurezza del Comune.

«La copertura della tribuna dell’impianto sportivo di via Baracca è un intervento atteso dal 2012 e doveroso vista anche la promozione nella massima serie conquistata quest’anno dalla prima squadra – ha sottolineato l’assessore Leone Zilio -. Il progetto esecutivo licenziato dalla giunta a dicembre riprende e migliora quello di fattibilità tecnico economica approvato a maggio 2023. L’intervento, per cui abbiamo già stanziato 500 mila euro, è previsto durante lo stop del campionato, tra maggio ed ottobre, e comprende, oltre alla copertura, anche l’installazione di 480 seggiolini numerati, come richiesto per motivi di sicurezza dai Vigili del Fuoco».

Il progetto

Il progetto esecutivo riconfigura la classica copertura a piano inclinato in acciaio con una struttura più armoniosa e adatta all’ambiente circostante. Si realizzerà quindi una struttura in legno lamellare a volta dotata di una copertura in pannelli di alluminio pre-verniciato con un unico colore e due tonalità.

Per consentire la protezione dalle intemperie dell’intera area delle tribune, saranno aggiunti due pilastri ai sei già esistenti e predisposti per il montaggio della copertura. La struttura sul retro sarà invece interrotta in corrispondenza delle due campate previste dal progetto, allo scopo di creare un gioco prospettico più leggero e di dare luce ai quattro spogliatoi, situati al piano terra della tribuna, con docce e bagni, alcuni locali di servizio e la centrale termica.

Inoltre, per rispondere alle prescrizioni per la sicurezza del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, verranno aggiunte tre file di gradoni prefabbricati per ridurre la distanza tra una via di esodo e l’altra, saranno installati 480 seggiolini numerati di colore rosso e verrà installata una porta tagliafuoco all’ingresso centrale degli spogliatoi.

Il progetto esecutivo, così come quello di fattibilità tecnico economica, sono stati realizzati dallo studio Zeta Architettura di Vicenza, incaricato dalla Rangers Rugby Vicenza che si è fatta carico di tutti gli oneri.

Ferrovieri – L’impianto sportivo

L’impianto sportivo di via Baracca è uno dei più importanti a livello nazionale per la qualità degli spazi destinati a servizi e gioco e vanta in Italia il primo campo da rugby in sintetico omologato dalla World Rugby.

L’area sportiva, di proprietà comunale, ha un’estensione di circa 25.000 metri quadrati. Data in concessione nel 2012 alla società Rangers Rugby Vicenza A.S.D., per essere poi prorogata fino al 2035 in forma gratuita. La società si è infatti fatta carico di alcune opere complementari e della realizzazione del campo sintetico. Oltre alla gestione dell’impianto sportivo e alla relativa manutenzione ordinaria.

L’impianto è dotato di due campi da gioco omologati, uno in erba e uno in sintetico con l’illuminazione. Sono inoltre presenti una piastra polifunzionale e una libera palestra, a disposizione del quartiere. Realizzati negli anni scorsi grazie ai fondi del bilancio partecipativo.

Ufficio Stampa Comune di Vicenza