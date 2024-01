Biscotti per cani: 3 ricette semplici e veloci per prepararli in casa

Vuoi fare felice il tuo cucciolo? Prova a proporgli questi biscotti per cani fatti in casa da te a mano con i migliori ingredienti. Vedrai le scodinzolate e la festa che ti farà il tuo amico a 4 zampe.

Biscotti alla ricotta

150 gr di farina di risovitamine, farina, ricotta, sale iodato,

150 gr di ricotta di mucca

Mescolare la farina di riso e la ricotta fino ad ottenere un impasto elastico, con le mani inumidite o formine dare la forma desiderata ( tipo un osso) con uno spessore di circa 5mm; disporre i biscottini in una teglia con carta da forno e cuocere per 15-20 minuti a 160°C.

La ricotta di mucca contiene tutte le vitamine e le sostanze minerali essenziali, soprattutto potassio, calcio fosforo e lipidi.

Conservazione: in un barattolo di latta o in un sacchetto di cotone per una settimana.

Croccantini al cocco

100gr di farina di grano integrale

100gr di formaggio cremoso

30gr di Emmental grattugiato

30gr di cocco grattugiato

75ml di latte

Mescolare tutti gli in gradienti e impastare con la frusta con due cucchiaini; mettere piccole quantità di impasto della grandezza di una ciliegia in una teglia rivestita con carta da forno. Cuocere i biscotti per 30-40 minuti e lasciarli per 90-120 minuti nel forno spento a indurire.

Si conservano in un barattolo di latta o in un sacchetto di cotone per circa 3 settimane. Il cocco è considerato un’ottima arma di difesa contro i vermi.

Biscotti per l’alito fresco

150gr di farina integrale di grano

1/4 di cucchiaino di sale iodato

1uovo sbattuto

2 cucchiai di olio vegetale

50gr di prezzemolo tritato 1 cucchiaio di menta tritata

75ml di latte

Mescolare la farina e il sale, in una ciotola mescolare l’uovo, l’olio, le erbe con una frusta e impastarli lentamente con il composto di farina; aggiungere il latte fino a quando si forma un impasto denso.

Con un cucchiaino disporre pezzetti di impasto a 3cm di distanza l’uno dall’altro in una teglia rivestita con carta da forno e cuocere per 15 minuti.

Conservazione

Conservazione in frigorifero in un contenitore chiuso ermeticamente per circa 2 settimane.

Fonte dal sito: https://blog.expodog.com/