Vicenza Volley: doppio test con il sorriso

Serie B1 femminile girone B, doppio test con il sorriso per Vicenza Volley – Le beriche hanno superato Sarmeola e Sassuolo in vista della ripresa del campionato

Si avvicina il momento della ripresa del campionato per le ragazze, che sabato 13 gennaio affronteranno il derby provinciale in programma alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni contro l’Ipag Volley Noventa.

Per non perdere il ritmo partita, le biancorosse allenate da Mariella Cavallaro e da Pierantonio Cappellari hanno sostenuto due allenamenti congiunti a cavallo di fine anno solare. Nel primo test, le beriche hanno superato 3-1 Eagles Sarmeola, formazione padovana di B2, mentre nel secondo match informale hanno piegato 4-0 le pari categoria del Sassuolo.

Un buon viatico, dunque, per Spinello e compagne in vista del ritorno in campo ufficiale.

VICENZA VOLLEY-EAGLES SARMEOLA 3-1

(25-7,25-15,25-23,21-25)

VICENZA VOLLEY:

Spinello 5, Costagli 15, Pegoraro 7, Digonzelli 18, Boninsegna 5, Andeng 7, Formaggio (L), Andreatta (L), Simpsi 4,Tasholli 6, Roviaro 4, Bauce 2. All.: Cavallaro

EAGLES SARMEOLA:

Picco, Sanvido 11,Tiso 9, Dotta 14, Salmaso D. 9, Sturaro 4, Ferrarese (L), Conte, Salmaso A., Guidolin 1. N.e.: Bonotto, Campagnaro, Vaghi. All.: Civiero

VICENZA VOLLEY-BSC MATERIALS SASSUOLO 4-0

(25-17, 25-17, 25-11, 25-23)

VICENZA VOLLEY: Spinello 4, Costagli 15, Pegoraro 7, Digonzelli 19, Boninsegna 14, Andeng 6, Formaggio (L), Andreatta (L), Simpsi 5, Roviaro 3, Bauce 3. N.e.: Tasholli, Do Carmo. All.: Cavallaro

BSC MATERIALS SASSUOLO: Anello I. 8, Fornari 5, Moschettini, Bisio 6, Bedetti 4, Bazzani 8, Borlengo 3, Magnani 5, Scianti 2.N.e.: Cappellini (L), Pifferi. All.: Minghelli

Nelle foto, Vicenza Volley e Sassuolo in campo nel test

VICENZA, 7 GENNAIO 2024

Ufficio Stampa Luca Ziliani

www.volley-vicenza.it