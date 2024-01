Migross Asiago rimonta l’Innsbruck ma perde all’overtime

All’Odegar la Migross Supermercati Asiago Hockey deve arrendersi per la seconda volta di fila all’overtime con il risultato di 3-4, che questa volta premia gli squali di Innsbruck – I Giallorossi faticano molto ad entrare in partita nella prima metà di gara, in cui gli ospiti si portano avanti per 0-3, poi un rigore fischiato in favore di Rapuzzi mette in moto i padroni di casa, che si rendono protagonisti di una grande rimonta-

Primo tempo

Partita che sia apre nel peggior modo possibile per la Migross Asiago, costretta a rincorrere dopo appena un minuto di gioco: tiro dalla blu di Jakubitzka non trattenuto da Fazio e Roy ne approfitta sul rebound. A metà partita i Giallorossi possono giocare con l’uomo in più per una penalità fischiata a Kerber, ma non trovano la via del goal.

Gli ospiti allora piazzano la zampata dello 0-2 al 14′, quando Roy viene dimenticato davanti alla porta e per lui risulta un gioco da ragazzi mettere il disco alle spalle del portiere Stellato. Nell’ultimo minuto di gioco altra penalità per la formazione austriaca e Asiago che sfiora la rete proprio sulla sirena con McShane, che davanti alla porta devia un passaggio di Misley, ma Gratzer è bravo a salvare i suoi e a mantenere il distacco di due reti.

Ad inizio secondo tempo

l’Asiago non riesce a sfruttare il tempo rimanente in superiorità numerica, mentre l’Innsbruck appena scaduta la penalità approfitta di un alleggerimento sbagliato di Fazio per allungare con Peeters, che insacca libero davanti alla porta. Poco dopo gli ospiti hanno un’altra chance con il tiro di Lattner sotto porta, neutralizzato dal goalie di casa. Al 9′ buon cambio della quarta linea Stellata, Rigoni #19 recupera il puck in avanti e va al tiro, che risulta però troppo centrale.

Poco più tardi pressione della seconda linea Giallorossa nel terzo d’attacco, che si esaurisce in un nulla di fatto. Al 15′ Ierullo scappa in contropiede e serve il disco a Rapuzzi, che viene disturbato fallosamente da Steffler: per gli arbitri non ci sono dubbi ed è rigore. Il numero 25 Stellato è freddo nell’esecuzione e riesce ad accorciare. Al 17′ gli ospiti provano ad allungare nuovamente con Lattner, che si inserisce bene sulla sinistra, ma viene fermato da Fazio.

Ad una trentina dal termine della frazione l’Asiago si riporta sotto con un tiro forte e preciso di Misley dai cerchi che si spegne all’incrocio dei pali. Negli ultimissimi secondi brivido per i Giallorossi con una mischia davanti alla loro porta.

Nel terzo tempo

l’Asiago va alla caccia del pareggio e ci va vicino dopo cinque minuti con un tiro di Gazzola di poco sopra la traversa. Poco dopo i Leoni si devono difendere in inferiorità numerica per una penalità fischiata a Zampieri e riescono a farlo bene, rischiando una volta scaduta la penalità con una mischia davanti alla gabbia. All’11’ altra penalità per la Migross, che anche questa volta riesce a passarla indenne. Gli Stellati si buttano nuovamente in avanti alla ricerca del pari, Ierullo va in pressione, recupera il puck e lo gioca al centro, dove sopraggiunge Gazzola che lo scaglia verso la porta, Gratzer para ma non trattiene e, così, Gennaro riesce ad insaccare il 3-3 sul rebound. L’Odegar si scalda e i Leoni provano il colpo grosso con un tiro di Misley a pochi secondi dal termine che termina di poco fuori.

Si va all’overtime

che dura un battito di ciglia, perché Mackin riesce a liberarsi per il tiro e poi ribadire in rete la respinta di De Filippo appena 8 secondi dopo l’ingaggio.

Si conclude così il rush natalizio che ha visto la Migross Asiago scendere sul ghiaccio sei volte in due settimane, anche se il ritmo non calerà di molto, visto che già martedì 9 gennaio la formazione guidata da Barrasso è attesa a Salisburgo per affrontare i Red Bull.

Formazione Asiago:

Fazio (De Filippo), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rigoni F., Castlunger, Porco, Misley, Ierullo, Rigoni F., Gennaro, Rapuzzi, Zampieri, Marchetti M., McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Innsbruck:

Buitenhuis (Gratzer), Kerber, Albano, Jakubitzka, Steffler, Krogsgaard, Ludin, Halbert, Schintler, Green, Ploner, Roy, Winkler, Mader, Rockwood, Magwood, Mackin, Peeters, Bar, Ulmer, Lattner.

Caoch: O’Keefe.

Arbtri: Piragic, Trilar. Linesmen: Rigoni, Snoj.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 01:02 0:1 EQ HCI Roy K. (23) Jakubitzka D. (11) Rockwood A. (61) 1 14:28 0:2 EQ HCI Roy K. (23) Jakubitzka D. (11) Rockwood A. (61) 2 21:30 0:3 EQ HCI Peeters S. (82) Mackin C. (81) 2 35:54 1:3 PS EQ ASH Rapuzzi W. (25) 2 39:41 2:3 EQ ASH Misley B. (9) Gazzola R. (24) 3 53:58 3:3 EQ ASH Gennaro M. (21) Gazzola R. (24) Ierullo A. (14) OT 60:08 3:4 GWG EQ HCI Mackin C. (81)

Foto di Vito De Romeo – Fonte (www.asiagohockey.it)