Vicenza, vigilia Epifania: controllo straordinario del territorio

Nel corso della giornata di venerdì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, è stato attuato un mirato Servizio Straordinario di Controllo del Territorio di Vicenza. Controllo in sinergia tra la Questura, la Polizia Ferroviaria di Vicenza, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Vicenza, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova.

Il controllo è stato disposto, su indicazione del Questore della Provincia di Vicenza, proprio per la vigilia dell’Epifania e per l’inizio del periodo dei saldi. Periodo tradizionalmente caratterizzato da una maggiore presenza di persone nelle zone del centro storico e degli esercizi commerciali.

Le zone controllate

Una mirata attività di vigilanza è stata dedicata anche all’area di Campo Marzo in cui è istallata la pista di pattinaggio sul ghiaccio che vede una buona affluenza di pubblico, tra cui anche famiglie, giovani e bambini.

Queste le zone controllate: Campo Marzo, Corso Palladio e Piazza Castello, Piazzale Bologna, Via Milano, Via Torino. Oltre a Via Firenze, Via Genova, Corso SS Felice e Fortunato, Viale Verona.

Gli altri controlli

Nel corso dell’attività sono state controllate 125 persone, di cui 52 stranieri e 21 con precedenti penali e/o di polizia, 23 autoveicoli. Sono stati inoltre controllati 1 esercizio commerciale bar ed una sala giochi VLT. Effettuati anche 2 posti di controllo nella zona di Ponte Alto.

Al termine delle attività, il Questore ha emesso:

1 provvedimento di Espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino del Marocco (del 1995) rintracciato nel Piazzale della Stazione Ferroviaria, con precedenti penali e/o di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Lo stesso dovrà lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, altrimenti sarà arrestato o accompagnato immediatamente alla frontiera.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato Stampa del 6 gennaio 2024