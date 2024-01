Roberto Scapin: risposta alla nota del Sindaco Dalla Pozza

Il sindaco parla di tradimenti ma non cita i nomi di chi prima l’ha voluto e poi abbandonato nel bel mezzo della tempesta , io (Roberto Scapin) e la Rossella Zatton abbiamo lavorato fino all’untimo per salvare questa amministrazione, vedi appunto le opere citate dallo stesso sindaco e concluse nel nostro comune.

Lui è il vero colpevole

e non faccia il martire , parla di ingresso di partiti quando lui per primo ha rappresentato per anni, prima come Vice e poi come Sindaco, cariche in Provincia sotto bandiera di partito.

Io e Rossella avevamo trovato il modo e la possibilità di andare avanti tranquillamente. Ha scelto invece di tirare la volata a qualcuno e non ha guardato al bene della collettività!

Roberto Scapin