Quarti di finale Coppa Italia: il Famila Wuber ospita l’Oxygen Roma

Coppa Italia, domenica alle 19 la qualificazione contro Roma – Dopo 12 anni tornano le qualificazioni alla Final 4 di Coppa Italia (Torino, 16-18 febbraio) con una gara ad eliminazione diretta che vede il Famila Wuber ospitare l’Oxygen Roma, protagonista giovedì di una sorprendente vittoria in casa delle lupe di San Martino.

Domenica alle 19 al PalaRomare

le capitoline proveranno a sovvertire anche questo pronostico mentre le scledensi sono intenzionate a staccare l’ennesimo pass per la fase finale della competizione che dominano da anni. Tutti gli abbonati potranno utilizzare il loro abbonamento per assistere a questa partita, pur trattandosi di Coppa Italia.

Le due squadre si sono affrontate alla 5° giornata di Techfind Serie A1: il 28 ottobre al PalaRomare fu successo 84-53 per le orange, con 16 punti di Guirantes e 13 di Parks.

Le avversarie

Quella al Palalupe è stata la prima vittoria in trasferta della stagione dell’Oxygen, realtà nata in estate da zero che sta salendo di livello di settimana in settimana. Le capitoline si sono imposte 69-73 comandando per tutti i 40’ nonostante l’espulsione di Kalu dopo 17’ e i problemi di falli delle lunghe. Coach Di Meglio conta tanto sulla forza del suo quintetto di cui 4/5 viaggiano in doppia cifra di media: Dongue 14,6 punti (e 6,8 rimbalzi), Romeo 13,2 punti (e 4,2 assist), Kalu 13,1 punti e Czukor 11,7 punti (con il 43% dall’arco). Sventoraite, Natali e Cupido portano tanta sostanza dalla panchina ma attenzione anche all’utilità di Gilli e Bongiorno.

In casa Famila

Il 2023 si è concluso con una sconfitta casalinga contro la Virtus Bologna. Un risultato che ha premiato le bianconere ma non racconta la grande prestazione delle orange che si sono arrese solo alla tripla finale di Pasa, in una situazione di emergenza senza Juhasz e Reisingerova e con Keys appena rientrata dall’infortunio. Dopo alcuni giorni di pausa, la truppa di coach Dikaioulakos si è ritrovata in palestra con le due lunghe straniere di nuovo in gruppo e con la possibilità di vedere una delle due all’opera già domenica. Lo staff lavora al contempo anche per preparare l’importante gara di giovedì 11 gennaio contro le campionesse d’Europa di Fenerbahce, ospiti al PalaRomare.

Ospiti della serata

Sarà l’associazione sportiva Titanium di Tezze sul Brenta (ma con sede in Piemonte) a intrattenere il pubblico del PalaRomare negli intervalli della partita.

Il gruppo di cheerleading e cheerdance è stato invitato, grazie a una vittoria estiva in Germania, a partecipare ad una competizione mondiale “Hollywood Crown” a Los Angeles il 27 e 28 gennaio prossimi.

Per aiutare le famiglie delle atlete in questa importante trasferta, hanno organizzato una raccolta fondi con un piccolo mercatino di oggettistica e realizzazioni fatte a mano, che sarà ospitato al PalaRomare.

Arbitri

TIROZZI ALESSANDRO [Primo Arbitro] TALLON UMBERTO [Secondo Arbitro] CORRIAS CHIARA [Terzo arbitro]

Recap

Famila Wuber Schio – Oxygen Basket Roma

Domenica 7 Gennaio ore 19.00 – PalaRomare (Schio)

Fonte Famila Wuber Schio