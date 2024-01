Pallacanestro Vicenza: il primo viaggio in Abruzzo per il giro di boa

Basket Serie B Nazionale – Torna il campionato dopo la sosta natalizia , con l’ultima giornata del girone d’ andata. La pallacanestro Vicenza rinfrancata dal prezioso e convincente successo interno , con Ravenna , al palaGoldoni affronta la prima delle due trasferte consecutive in terra d’Abruzzo.

La mèta di domani con palla a due alle 18,00 (arbitri Manco di Napoli e Manganiello di Benevento) è il pala Maggetti di Roseto, dove il quintetto di coach Cilio è atteso dalla seconda della classe, solida e ambiziosa, sicuramente da prime tre posizioni e quindi meritevole di una post season di fascia alta, come d’altronde moltissimi pronosticavano, invero senza troppo scervellarsi, la passata estate.

Civitus Vicenza

Ma i cotaroli inseguono anche la qualificazione alla final four di coppa Italia di categoria , programmata a Roma a metà marzo , trofeo da loro già vinto due anni fa. Per assicurarsi l’ambito viaggio verso la capitale, la truppa di coach Gramenzi è chiamata domani ad imporsi di fronte al proprio pubblico e il sogno si trasformerà in realtà. La Civitus Vicenza , nella sfida con questa corazzata dovrà evitare assolutamente quell^ approccio molle ed incomprensibile, costato sovente carissimo, specie in trasferta e che costringe tuttora al palo i biancorossi, in tema di referti rosa conquistati lontano dalle mura amiche.

Vicenza quintetto a vocazione casalinga ed in netta ripresa con tre vittorie ottenute negli ultimi sei confronti disputati, ma il girone di ritorno imporrà inevitabilmente un deciso cambio di marcia, per quel che concerne i confronti diretti. Per salvare la categoria meritatamente conquistata lo scorso maggio, i ragazzi dovranno essere molto più aggressivi a livello difensivo e più lucidi nei giochi d’attacco.

LIOFILCHEM ROSETO

Gramenzi in panchina, che in tredici anni ha cambiato solo due squadre, sta a significare che Roseto ha la volontà d’intraprendere un progetto duraturo. Innesti di grande qualità quelli di Poletti, 18 punti di media in A2 e dello straniero Mantzaris vincitore di due euroleghe in Grecia. Klyuchnyk e Santiangeli rappresentano due “gregari” di spessore e lo stesso Donadoni è chiamato al salto di qualità. Guaiana e Durante si stanno rivelando due colpi interessanti.

Radiocronaca diretta del match domani alle 18 sulla pagina facebook Riccardo radiocronache pallacanestro per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia se non si è già tra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto in copertina: Alessandro Riva