Torrente Silano: al via i lavori di messa in sicurezza idraulica

Bassano del Grappa (VI), messa in sicurezza idraulica del torrente Silano: via alla convenzione con il Consorzio di Bonifica Brenta

L’Amministrazione comunale ha approvato una convenzione con il Consorzio di Bonifica Brenta per lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Silano mediante il consolidamento delle sponde per 120 metri e delle arginature per 230 metri in un tratto compreso tra via Gobetti e via Scomazzoni.

Il Comune, in particolare, fornirà al Consorzio un importo di 28.845,76 euro per la fornitura dei materiali necessari all’esecuzione degli interventi.

“Abbiamo ritenuto importante supportare questi interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – per salvaguardare la sicurezza delle aree pubbliche e delle abitazioni delle due vie coinvolte, oltre che la circolazione stradale, dato il rischio di allagamenti in caso di precipitazioni intense”.

Tra i vari interventi, è previsto lo sgombero di vegetazione spontanea di varie dimensioni che rappresenta un rischio di ostruzione del regolare deflusso di acqua durante le forti piogge e ostacola la manutenzione ordinaria del torrente. Le sponde saranno invece consolidate con lastre in roccia, mentre gli argini saranno protetti da una nuova livelletta nella loro sommità.

Bassano del Grappa, 5 gennaio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa