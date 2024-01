Nuovo teatro Bassano: incontro pubblico di presentazione progetti

Il 12 gennaio 2024 un incontro pubblico per la presentazione delle alternative progettuali del nuovo teatro comunale di Bassano del Grappa

Come anticipato nelle scorse settimane, venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 17.30 presso la sala Chilesotti del Museo civico, è in programma un primo incontro pubblico per la presentazione del “Documento di fattibilità delle alternative progettuali ‘Docfap’ per la realizzazione di un teatro comunale” al quale seguiranno altri appuntamenti.

La relazione, predisposta dalla società di ingegneria ViTre Studio srl, segue l’analisi relativa al quadro esigenziale per il futuro teatro comunale di Bassano redatta dagli esperti interni, in particolare dalla struttura di Operaestate Festival Veneto, e propone tre possibili alternative per ognuna delle quali sono state previste specifiche soluzioni e riassunte valutazioni dal punto di vista qualitativo, ambientale, tecnico ed economico.

Le spigazioni del sindaco, Pavan

“Il tema del teatro ci sta molto a cuore e in questi anni abbiamo lavorato per giungere alla definizione di una questione di cui si dibatte da troppo tempo – spiega il Sindaco Elena Pavan – senza però che mai si fossero compiuti i passaggi tecnici e amministrativi necessari. Noi li abbiamo avviati e siamo ora pronti a confrontarci con la città per capire cosa pensano i bassanesi e quali siano le loro preferenze. La decisione finale spetterà al Consiglio comunale, ma è importante analizzare insieme quali siano le molte varianti in campo e scegliere una soluzione che ne tenga conto e offra le opportunità migliori”.

I relatori

Tra i relatori, oltre al Sindaco Elena Pavan e all’Assessore Andrea Zonta, i tecnici della ViTre Studio srl, che esporranno le ipotesi relative al recupero e alla ristrutturazione del Teatro Astra, o alla realizzazione di un nuovo teatro nell’area dell’attuale parcheggio Le Piazze o nell’area dell’ex Caserma Cimberle Ferrari.

Invito ai cittadini

“Contiamo sulla presenza del pubblico e sul fatto che non mancheranno osservazioni e suggerimenti – conclude il Sindaco Pavan – perchè la nostra città vanta una lunga tradizione in tema di teatro e di spettacolo, come dimostrano i risultati di Operaestate Festival Veneto e i tanti appassionati che seguono da sempre la Stagione Teatrale, ed è fondamentale che possiamo contare su una struttura adeguata alle esigenze e alle aspettative”.

Bassano del Grappa, 5 gennaio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa