Meteo in Veneto: allerta gialla in alcuni bacini

Meteo in Veneto, tra la serata di oggi, venerdì 5 e la mattina di domenica 7 gennaio 2024 si instaura una fase di tempo perturbato con precipitazioni estese su tutta la regione, in genere consistenti, localmente anche abbondanti specie su Prealpi/pedemontana e pianura nordorientale.

Previste anche Nevicate consistenti in montagna in prevalenza oltre i 1300/1500 metri, localmente anche più in basso sulle Dolomiti.

Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di allerta gialla in alcuni bacini idrografici del territorio fino alla mattina di domenica 7 gennaio.

L’allerta gialla

per criticità idrogeologica è dichiarata per il bacino Piave-Pedemontano; sempre allerta gialla, ma per criticità idraulica, è dichiarata sui bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Basso Brenta-Bacchiglione.

(AVN) – Venezia, 5 gennaio 2024

Comunicato nr. 10-2024 (PROTEZIONE CIVILE)

