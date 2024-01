Mercato dell’Epifania: già aperto da viale Roma a piazza Castello

Mercato dell’Epifania, banchi già aperti da viale Roma fino a piazza Castello nonostante il tempo incerto

Ultimo week end delle festività natalizie ricco di eventi e proposte culturali quello che si appresta a vivere Vicenza.

Il Mercato dell’Epifania ha preso regolarmente il via stamattina nonostante il tempo incerto e rimarrà aperto fino a domenica 7 gennaio, con un giorno in più rispetto all’anno scorso e un’area più grande, con i banchi distribuiti da viale Roma fino a piazzale De Gasperi e piazza Castello, all’imbocco di corso Palladio.

Questa mattina hanno fatto visita agli espositori il sindaco Giacomo Possamai e l’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi, accompagnati da Francesca De Munari e Carlo Buffarini di Non ho l’età, il gestore del mercato che cura la selezione dei partecipanti, l’organizzazione della fiera e l’ideazione degli eventi collaterali sul tema dell’Epifania.

«Invito tutti i cittadini e le cittadine a visitare questa bellissima fiera – ha detto il sindaco Possamai – che è regolarmente aperta malgrado il tempo incerto e offre tanti prodotti interessanti con i banchi che quest’anno arrivano fino a corso Palladio».

Il mercato dell’Epifania oggi (venerdì 5) e sabato 6 gennaio è aperto dalle 9 alle 20; domenica 7 gennaio dalle 9 alle 19.

In caso di brutto tempo saranno possibili rimodulazioni della disposizione dei banchi e quindi del percorso espositivo.

Per consentire lo svolgimento della fiera il tratto di viale Roma interessato dalla manifestazione è chiuso al transito delle auto (residenti esclusi).

Molte le iniziative dedicate al tema dell’Epifania

In occasione del mercato sono state organizzate anche alcune iniziative culturali dedicate al tema dell’Epifania. A Palazzo Chiericati sabato 6 gennaio dalle 10.30 alle 12 viene proposto il laboratorio didattico “Chi ha rubato l’oro dei re magi” per bambni dai 6 agli 11 anni, a cura di Scatola Cultura. Attività gratuita con prenotazione a info@scatolacultura.it . Sempre sabato 6 gennaio alle 14.30 e alle 16 al Museo Diocesano c’è il laboratorio animato “Alla ricerca della luce del Natale. La storia dell’asino Franchino”. Attività gratuita con prenotazione: 0444226400 o via mail a museo@diocesi.vicenza.it Apertura straordinaria del criptoportico, infine, sabato 6 gennaio dalle 10 alle13 e dalle 14 alle 18; domenica 7 gennaio dalle 14 alle 18. Ingresso con offerta libera; informazioni al Museo Diocesano.

Per informazioni

https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/359251