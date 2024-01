A guidare la delegazione è stato il nuovo questore di Vicenza Dario Sallustio – La Polizia di Stato in visita ai bimbi della pediatria del San Bassiano

Durante la visita è stata organizzata anche una dimostrazione con un robot utilizzato dagli artificieri.

Grandi sorrisi dei piccoli pazienti anche per i cani dell’Unità Cinofila

È stata una giornata speciale

quella di oggi per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria del San Bassiano, che questa mattina hanno ricevuto la visita di una delegazione della Polizia di Stato guidata dal nuovo questore di Vicenza Dario Sallustio.

Il Commissariato di Bassano della Polizia di Stato ha voluto così mostrarsi vicino e solidale con i bambini e i loro genitori che stanno trascorrendo le festività in ospedale, offrendo loro un’esperienza da ricordare. Per l’occasione, infatti, in reparto è stata organizzata una piccola dimostrazione del funzionamento di un robot utilizzato dagli artificieri per esaminare i pacchi sospetti, potenzialmente esplosivi, ma grandi sorrisi e attenzione hanno suscitato anche gli agenti a 4 zampe dell’Unità Cinofila che ha partecipato anch’essa alla visita.

Inoltre, in previsione della giornata dell’Epifania, non sono mancati i piccoli doni per tutti i bambini ospiti del reparto, sotto forma di gadget della Polizia di Stato.

Questore Dario Sallustio

«La Polizia di Stato ha come suo motto “esserci sempre” – spiega il Questore Dario Sallustio. Io credo che bisogna esserci anche nei momenti di maggiore difficoltà. Siamo nel periodo delle festività natalizie e di inizio anno, tra l’altro alla vigilia dell’Epifania, che con la Befana è una ricorrenza molto sentita dai bambini, così oggi abbiamo voluto essere con i piccoli pazienti ricoverati nella Pediatria del San Bassiano con diverse nostre componenti specialistiche, dalle unità cinofile agli artificieri, per far passere loro una giornata diversa e in allegria».

Ad accogliere e accompagnare la delegazione era presente il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza:

«Ringrazio il Questore e la Polizia di Stato per questa visita, che testimonia una volta di più la loro sensibilità nei confronti della popolazione. Ma anche la vicinanza e l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dell’ospedale di Bassano e in generale della nostra Azienda. Non è la prima volta che organizziamo visite di questo tipo, ma stavolta portando in reparto addirittura il robot utilizzato dagli artificieri e l’Unità Cinofila.

Il Commissariato di Bassano si è davvero superato, regalando una mattinata davvero speciale ai nostri piccoli pazienti».

Comunicato stampa n. 2 – 5 gennaio 2024

Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana

Giovanni Bregant – info@gbcomunicazione.com