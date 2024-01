Epifania all’Odegar per la Migross Asiago

Match: Migross Supermercati Asiago Hockey vs HC TIWAG Innsbruck

Luogo e data: Stadio Odegar – Asiago, Sab 06 gennaio 19:45

Tickets: https://ticket.midaticket.it/asiagohockey/Events

Radio cronaca: Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: live.ice.hockey

I Leoni della Migross Asiago nel prossimo appuntamento casalingo previsto per domani, sabato 6 gennaio con face-off alle 19:45, se la dovranno vedere con gli austriaci dell’Innsbruck. I tirolesi hanno già giocato sul ghiaccio dell’Odegar a metà Dicembre perdendo per 7-4, mentre hanno avuto la meglio tra le mura amiche nel match giocato ad inizio Novembre, ma solo all’overtime per 5-4.

Da Asiago:

i Giallorossi sono tornati dalla trasferta di Brunico con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che soprattutto complica ulteriormente la corsa al 10° posto, ultima posizione che qualifica ai pre-playoff e che ora dista 12 punti. La prova in Val Pusteria è stata di grande sacrificio, ma è mancata lucidità nella gestione dei momenti decisivi, permettendo ai padroni di casa di raggiungere il pareggio a meno di tre minuti dalla fine e di vincere all’overtime. Agli Stellati non resta che affrontare una partita alla volta, cercare di muovere la classifica, aspettando buone notizie dagli altri campi. Non dovrebbe esserci nessuna novità lato roster, saranno sempre indisponibili Saracino, Moncada e Beaulieu.

Da Innsbruck:

gli austriaci dopo un momento di appannamento sembrano aver ritrovato la strada giusta, hanno vinto le ultime 4 partite e sono rientrati nella Top Six della classifica, posizione che qualifica direttamente ai playoff. La difesa rimane la fase decisiva per l’Innsbruck, con 92 reti subite è la 5a meno battuta della Lega, mentre l’attacco, che aveva evidenziato qualche difficoltà, sembra aver ritrovato concretezza, marcando 15 reti negli ultimi 4 match. L’attaccante canadese Kevin Roy, con 15 gol e 26 assist, è il Top Scorer degli Squali.

I Leoni lotteranno 60 minuti per cercare l’impresa, l’Odegar si preannuncia gremito e pronto a sostenere la squadra di Barrasso, lo spettacolo sul ghiaccio e sugli spalti non mancherà di sicuro.

Classifica ICEHL:

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS Hydro Fehervar AV 19 35 20 10 2 3 118 99 19 67 EC Red Bull Salzburg 33 18 8 5 2 100 78 22 66 EC-KAC 33 18 7 3 5 116 75 41 65 Steinbach Black Wings Linz 34 16 10 3 5 114 83 31 59 HCB Südtirol Alperia 34 16 14 4 0 94 86 8 56 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 33 14 10 4 5 95 92 3 55 EC iDM Wärmepumpen VSV 33 14 12 4 3 112 101 11 53 HC Pustertal Wölfe 33 14 14 2 3 96 94 2 49 BEMER Pioneers Vorarlberg 34 13 17 1 3 109 114 -5 44 HK SZ Olimpija 33 11 15 4 3 97 103 -6 44 spusu Vienna Capitals 33 6 17 6 4 82 123 -41 34 Migross Supermercati Asiago Hockey 33 6 17 4 6 84 129 -45 32 Moser Medical Graz99ers 33 5 20 4 4 66 106 -40 27

