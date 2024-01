A4 Holding SpA: lavori e chiusure in A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA

LAVORI IN A4 TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

In entrambe le carreggiate nelle notti del 9, 10 e 11 gennaio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di idrocancellazione e ripristino della segnaletica orizzontale, nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Montecchio e Montebello (dal Km 321+000 al Km 318+800) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia in entrambe le carreggiate (est in direzione Venezia, ovest in direzione Milano) nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI NOTTURNI IN A4 TRA SOMMACAMPAGNA E PESCHIERA

In entrambe le direzioni delle notti di martedì 9 e mercoledì 10 gennaio 2024

Per consentire le lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, lungo la tratta autostradale A4 Brescia – Padova i viaggiatori potranno viaggiare su una sola corsia di marcia nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 264+550 al km 265+750) in entrambe le direzioni, Milano e Venezia, nelle notti di martedì 9 e mercoledì 10 gennaio 2024, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

