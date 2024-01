Vivi l’Epifania nella Pedemontana Veneta!

Sabato 06 Gennaio, si terrà, presso Piazza Chilesotti a Thiene, Arriva la Stria, a cura della Pro Loco Thiene in collaborazione con Confcommercio Mandamento di Thiene e con il patrocinio del Comune di Thiene.

VALLI DEL PASUBIO – MAGICO PRESEPE DI BARIOLA



Fino all’ultima Domenica di Gennaio, si terrà, dalle ore 9:00 alle ore 22:00, nella contrada Bariola a Valli del Pasubio, il Magico Presepe di Bariola, a cura del Gruppo Amici del Presepe di Bariola. Scopri tutte le informazioni!

ARSIERO – NATALE

Sabato 06 e Lunedì 08 Gennaio, si terrà, alle ore 9:00, dal Comune di Arsiero, 2 escursioni guidate alla scoperta dei Presepi nelle Fontane e nelle Contrade di Arsiero, a cura della Pro Loco di Arsiero APS. Scopri il programma!

ISOLA VICENTINA – EPIFANIA



Venerdì 05 Gennaio, si terrà, dalle 18:00 alle 21:00, a Isola Vicentina e Torreselle, Pronti per la Befana?, a cura di Pro Isola con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Scopri ulteriori dettagli!

SALCEDO – EPIFANIA



Venerdì 05 Gennaio, dalle ore 19:30, si terrà, in Piazza a Salcedo, La Befana in Piazza, organizzata dalla Pro Loco di Salcedo. Durante la serata sono serviti bevande calde e una sorpresa per i più piccoli! Scopri maggiori informazioni!

MALO – EPIFANIA



Venerdì 05 Gennaio, si terrà, presso la Piazza General Bassetto a San Tomio di Malo, La Befana vien di Notte, a cura della Pro S. Tomio di Malo e Comune di Malo. Stand gastronomico, spettacoli e arrivo della Befana. Scopri il programma!

COLCERESA – EPIFANIA



Sabato 06 Gennaio, si terrà, alle ore 14:30, nella Scuola “Paolo VI” a Colceresa, Festa della Befana 2024, con il Comune di Colceresa, la Scuola Materna “Paolo VI” e Pro Loco di Molvena. Scopri ulteriori dettagli!

ZANE’ – EPIFANIA –



Sabato 06 Gennaio, si terrà, dalle ore 11:00, presso il Piazzale Aldo Moro a Zanè, Facciamo Festa alla Befana, a cura del Comune di Zanè con Pro Loco, Comitato genitori, Alpini, Parrocchia SS. Pietro e Paolo. Scopri di più!

FARA VICENTINO – EPIFANIA



Sabato 06 Gennaio, si terrà, alle ore 15:00, in Piazza Arnaldi a Fara Vicentino, la Befana in Piazza, organizzata dalla Pro Loco di Fara Vicentino APS con il patrocinio del Comune di Fara Vicentino. Scopri maggiori dettagli!

VILLAVERLA – EPIFANIA



Sabato 06 Gennaio, si terrà, a partire dalle ore 17:30, presso il Piazzale delle Feste di Villaverla, Se bruxa la Stria, a cura di Pro Loco di Villaverla e del Comune di Villaverla. Scopri il programma!

ZUGLIANO – NATALE



Fino a Domenica 14 Gennaio, si terrà, in Villa Giusti-Suman a Zugliano, la 5° Mostra dei Presepi, organizzata da Pro Loco Zugliano APS con l’Amministrazione Comunale di Zugliano. Scopri ulteriori informazioni!

SARCEDO – MOSTRA FOTOGRAFICA



Fino a Giovedì 25 Gennaio, si terrà, presso la Biblioteca di Sarcedo, L’Occhio dei Giovani su Sarcedo – un Arcobaleno di Emozioni, con il patrocinio del Comune di Sarcedo, Biblioteca di Sarcedo, di Play with Respect e Radicà. Scopri di più!

TORREBELVICINO – TEATRO



Domenica 07 Gennaio, si terrà, alle ore 17:00, al Cinema Teatro Arcobaleno di Torrebelvicino, il Teatro dello Scoiattolo – Elfi Ribelli, a cura di Tuc Teatro con il Comune di Torrebelvicino. Scopri ulteriori dettagli!

THIENE MUSICA



Venerdì 05 Gennaio, si terrà, alle ore 21:00, presso il Teatro Comunale di Thiene, Concerto di Capodanno, patrocinato dal Comune di Thiene e dall’Ass. Età Serena dalla città di Thiene. Prenota il tuo posto!

ZUGLIANO – MUSICA



Sabato 06 Gennaio, si terrà, alle ore 20:30, presso il Centro Zagorà a Zugliano, In viaggio con Schubert, Massimiliano Grotto suona il pianoforte più lungo del mondo, con il Comune di Zugliano. Scopri di più!

MONTE DI MALO – MUSICA



Domenica 07 Gennaio, si terrà, alle ore 16:30, presso la Sala Teatro Parrocchiale di Monte di Malo, Lo stupore è in cammino!, a cura del coro liturgico di Malo. Scopri maggiori informazioni!

THIENE – SPORT



Da Venerdì 05 Gennaio, si terrà, alle ore 17:00, presso la Palestra Scarcerle in Piazza Scarcerle a Thiene, Free Yoga Giovani 2024, con Città di Thiene e l’Ass. Dharma hOMe ASD. Scopri di più!

PEDEMONTE – INCONTRI & LETTURE



Giovedì 04 Gennaio, si terrà, alle ore 14:30, presso la Biblioteca di Pedemonte, Letture di Natale, a cura di Pagine in Scena con l’Unione Montana Alto Astico e il Comune di Pedemonte. Scopri maggiori dettagli!

THIENE – INCONTRI & LETTURE



Giovedi 04 Gennaio, si terrà, dalle ore 20.15 alle ore 22.15, in Biblioteca Civica a Thiene, La Fabbrica di Cioccolato di Roald Dahl – per bambini dai 6 ai 9 anni, a cura di Irene Renon. Scopri maggiori informazioni!

MALO – INCONTRI & LETTURE



Venerdì 05 Gennaio, si terrà, alle ore 15:30, presso Palazzo Corielli a Malo Aspettando la Befana, letture e laboratorio per bambini dai 5 anni, a cura di Cooperativa T.R.A.M.A e Comune di Malo. Scopri di più!

MONTECCHIO PRECALCINO – ARTE & CULTURA



A partire da Sabato 13 Gennaio, alle ore 10: 00, ripartono regolarmente le visite guidate gratuite a Villa Forni Cerato a Montecchio Precalcino. Scopri tutti i programmi di visita!

THIENE – TEATRO



Domenica 14 Gennaio, si terrà, alle ore 17:00, presso il Teatro Comunale di Thiene, Pollicino Show – all’interno della Rassegna teatrale dedicata alle famiglie, a cura del Gruppo Ibrido. Scopri ulteriori dettagli!

