Scuola Pasini: nuovo guasto alla caldaia, lezioni alunni alla Pertile

Nuovo guasto alla caldaia, gli alunni della Pasini di Ospedaletto riprenderanno le lezioni alla Pertile



Assessore Selmo: «Abbiamo già organizzato il trasporto nella vicina scuola di Anconetta per la ripresa delle lezioni. L’8 gennaio la ditta, ora chiusa per ferie, fornirà il nuovo bruciatore e inizieremo i lavori».

I dettagli



«A dicembre la pompa e altri elementi della vecchia caldaia della scuola primaria Pasini di Ospedaletto erano stati riparati o sostituiti. Ma purtroppo da ieri ha smesso di funzionare un altro pezzo, il bruciatore, e dovrà essere sostituito. Pertanto dopo le vacanze natalizie, bambini, insegnanti e personale non docente riprenderanno le attività scolastiche direttamente alla vicina scuola Pertile, dove utilizzeranno alcune aule libere per tutta la durata dei lavori di sistemazione della caldaia. Lavori preventivati in una settimana ma con l’obiettivo, salvo imprevisti, di finire prima. Il trasporto a inizio e fine lezioni e la mensa saranno assicurati dal settore Istruzione».



L’annuncio è dell’assessore Giovanni Selmo, i cui uffici stanno organizzando il rientro provvisorio nella scuola di Anconetta dopo che Amcps ha verificato che è impossibile recuperare il bruciatore sostitutivo prima della settimana prossima, dal momento che i magazzini sono chiusi per la pausa natalizia.



L’assessore Selmo prosegue

«Malgrado i due tempestivi interventi del mese scorso – prosegue l’assessore Selmo – la scuola Pasini continua a dover fare i conti con un impianto a gasolio davvero obsoleto. Un impianto su cui stiamo già facendo una riflessione complessiva. Nel frattempo il monitoraggio quotidiano svolto da Amcps anche in questo periodo di vacanza ha permesso di rilevare immediatamente il guasto, che mi auguro venga risolto non appena sarà possibile avere il bruciatore di ricambio. Medesimo monitoraggio stiamo svolgendo su tutto il complesso patrimonio scolastico, in modo da assicurare ad alunni e personale un rientro tranquillo dopo la pausa natalizia».

Proprio stamane in quest’ottica si è concluso il collaudo della nuova centrale termica della scuola Pertini, mentre nei giorni scorsi sono arrivati e sono stati installati alcuni pezzi di ricambio che erano attesi per la caldaia della scuola Tiepolo.

Vicenza, 3 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa