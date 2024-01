Sconfitta all’overtime per la Migross Asiago contro il Val Pusteria

Dopo una partita avvincente e un sali e scendi di emozioni è il Val Pusteria a poter festeggiare la vittoria all’overtime con il risultato di 4-3 sulla Migross Supermercati Asiago Hockey.

Alla Intercable Arena si affrontano i padroni di casa privi di Kasastul, Berger e Schofield e la Migross Asiago, che deve rinunciare a Beaulieu e Zampieri.

Primo tempo

molto vivace fin dalle prime battute. Il Val Pusteria sia rende pericoloso sotto porta dopo poco più di un minuto, mentre sul ribaltamento di fronte Gazzola ha spazio per far partire un potente tiro di polso che si spegne sulla spalla di Smith. Un minuto più tardi è ancora l’Asiago ad impensierire il goalie di casa, bravo a pinzare il tiro di McShane dopo un’incursione sulla sinistra. Al 7′ azione bella e veloce del Val Pusteria che va al tiro con Petan sotto porta, fermato però da De Filippo.

Al 12′ i Leoni passano in vantaggio: un disco gestito dietro porta dalla difesa giallonera viene deviato involontariamente dall’arbitro favorendo McShane, che conclude due volte e buca Smith tra i gambali. Subito dopo i Giallorossi vanno ad un passo dal raddoppio con un tiro dalla blu di Gazzola deviato da Stevan, ma Smith riesce ad opporsi. Al 14′ un tiro di Andergassen sbatte sul palo, forse toccato da De Filippo.

Il Val Pusteria continua ad attaccare con intensità alla ricerca del pareggio e crea altre due occasioni da goal prima della sirena: al 16′ con Frycklund che conclude sotto porta e due minuti dopo con un inserimento di Messner premiato da Hannoun, ma entrambe le conclusioni vengono stoppate da un attento De Filippo.

Nel secondo periodo

i Giallorossi della Migross Asiago possono giocare in superiorità numerica dopo due minuti e mezzo, ma su un malinteso tra De Filippo e Gazzola ne approfitta Andergassen che infila il disco tra i gambali del portiere. Sugli svolgimenti del powerplay l’Asiago trova la rete del nuovo vantaggio con Porco, ma il goal non viene convalidato dalla quaterna arbitrale per uno spostamento della porta di Smith. Al 9′ ottimo momento per i padroni di casa che mettono in seria difficoltà gli Stellati con due conclusioni di Frycklund e una di Messner.

Il buon momento dei lupi prosegue e all’11’ arriva il vantaggio con un tiro di Morley, liberato splendidamente da un’invenzione di Akeson. L’Asiago, pur costretto a difendersi per lunghi tratti, ha una buona occasione in avanti con Gennaro, che va al tiro da ottima posizione, trovando però l’ottimo risposta di Smith. Al 17′ De Filippo salva il risultato con un grandissimo intervento su Petan. Negli ultimi minuti della frazione la Migross può giocare nuovamente in powerplay e si rende pericolosa con un tiro al volo di Gennaro e una deviazione di Rapuzzi, che però termina di poco fuori.

Il terzo tempo

si apre con due buone occasioni per il Val Pusteria dopo un paio di minuti, prima ci prova Morley e poi Andergassen con una grande percussione, ma De Filippo non ci sta e salva i suoi. I Giallorossi pareggiano il risultato al 5° minuto con Gazzola, che raccoglie il disco davanti alla porta dopo una grande giocata di Misley e lo deposita in rete. Pochi istanti dopo l’Asiago sfiora il vantaggio con un backhand di Gios sotto porta. All’8′ Gennaro non riesce a freddare Smith davanti porta, ma ha modo di rifarsi due minuti più tardi con un contropiede che trasforma nella rete del 2-3.

Gli Stellati controllano bene il gioco fino al 15′, quando Stefano Marchetti viene spedito in panca dei puniti per una trattenuta. De Filippo salva il risultato su un paio di conclusioni con due grandi pinzate, ma non può nulla sulla sassata di Fryklund che termina all’incrocio, quando mancano 2 minuti e 45 secondi al termine del tempo.

All’overtime l’Asiago

crea una buona occasione dopo un paio di minuti con la prima linea, che triangola davanti alla porta ma non riesce a sfondare. Sul lato opposto, un minuto più tardi, ci prova Messner, fermato da De Filippo. La beffa per i Leoni arriva a un minuto e quattro secondi dalla fine dell’overtime: Gennaro indietreggiando nel terzo di difesa perde il puck, il Val Pusteria ne approfitta con Morley che mette giù De Filippo e insacca la rete del definitivo 4-3.

La Migross Supermercati Asiago Hockey si porta a casa un solo punto da questa trasferta e ora dovrà pensare all’ultimo impegno della pausa natalizia, quello di sabato 6 gennaio all’Odegar contro l’Innsbruck.

Formazione Asiago:

De Filippo (Fazio), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rigoni F., Castlunger, Porco, Misley, Ierullo, Stevan, Rigoni F., Gennaro, Oksanen, Rapuzzi, Marchetti M., McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Val Pusteria:

Smith (Bernard), Messner, Althuber, Ohler, Stanton, Hannoun, Atwal, Berger, Mantinger, Sill, Hasler, Andergassen, Deluca, Glira, Frycklund, Catenacci, Ege, Akeson, Ikonen, Petan, Morley.

Coach: Vuorinen.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 12:43 0:1 EQ ASH McShane A. (91) Misley B. (9) Finoro G. (92) 2 23:40 1:1 SH1 PUS Andergassen R. (40) 2 31:35 2:1 EQ PUS Morley D. (93) Akeson J. (81) 3 45:09 2:2 EQ ASH Gazzola R. (24) Misley B. (9) McShane A. (91) 3 50:01 2:3 EQ ASH Gennaro M. (21) 3 57:15 3:3 PP1 PUS Frycklund M. (67) OT 63:56 4:3 GWG EQ PUS Morley D. (93)

Fonte (www.asiagohockey.it) – Foto di Serena Fantini