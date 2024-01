Polizia cattura pusher per spaccio e violenza a PU: arrestato

Pusher tenta di fuggire al controllo della Polizia che lo insegue utilizzando il suo monopattino

Arrestato per spaccio di stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale

Alle ore 11.50 circa di ieri, un equipaggio in servizio di “Volante” dell’UPGSP della Questura, transitando in Via Maganza di Vicenza, notava un soggetto, a bordo di un monopattino, che portava in mano una busta di grandi dimensioni. L’uomo, alla vista dei Poliziotti, svoltava immediatamente su una via laterale, come per nascondersi.

I dettagli dell’inseguimento della Polizia

Insospettiti da tale comportamento, gli Agenti seguivano l’uomo, e una volta avvicinatolo, gli chiedevano di fermarsi. Questi, invece di rallentare, accelerava la propria andatura ed iniziava a correre velocemente a piedi. Imboccando il cavalcavia pedonale Ferretto de’ Ferretti, per dirigersi in Via D’Annunzio, nel tentativo di impedire l’inseguimento dei Poliziotti a bordo della propria autovettura (trattandosi di strada particolarmente stretta che consente solo il transito pedonale).

Nel frangente, uno degli Agenti, recuperava il monopattino abbandonato dal fuggitivo ed a bordo dello stesso si poneva all’inseguimento dell’uomo, riuscendo a fermarlo dopo alcune centinaia di metri. Una volta raggiuto, il fuggitivo opponeva resistenza al controllo, spingendo a terra l’Agente della Polizia di Stato (che l’aveva seguito a bordo del monopattino), rovinando entrambi a terra. Nell’immediatezza sopraggiungeva l’altro componente della pattuglia ed insieme riuscivano a bloccavano in sicurezza.

I controlli e l’arresto

L’immediato controllo della busta che portava al seguito consentita di accertare la presenza, al suo interno, di sostanza stupefacente. Sostanza del tipo marijuana per peso complessivo di 2.188,36 grammi, nonché circa 250 Euro in contanti.

L’uomo, successivamente identificato per A. I., nigeriano del 1994, residente a Vicenza, veniva tratto in arresto per i reati in oggetto. La sostanza stupefacente ed il denaro venivano sottoposti a sequestro.

L’Agente riportava una contusione al ginocchio con gg 3 di prognosi.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza. La colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato Stampa del 4 dicembre 2024