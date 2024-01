In piazza Marconi a Montecchio Maggiore: la Befana dona calze e caramelle – Torna anche il “Rogo della Stria”

“Arriva la Befana”

in piazza Marconi: l’Amministrazione comunale invita i bambini e le famiglie in centro a Montecchio Maggiore per attendere insieme l’amata vecchina che distribuirà ai più piccoli calze e caramelle. Il tradizionale appuntamento inizierà alle 15.30 di sabato 6 gennaio 2024 con i saluti ufficiali e l’arrivo della Befana.

Il programma della manifestazione proseguirà alle 16 con il concerto del Corpo Bandistico “P. Ceccato” e alle 16.30 con lo spettacolo di Gianni “Jany” Bedin. Alle 17 verrà appiccato il “Rogo della Stria”, con cioccolata calda e vin brulè per tutti. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Raffaella Mazzocco

«A quattro anni dall’ultima “accensione” nel gennaio del 2020, torniamo a celebrare la tradizione del “Rogo della Stria”», conferma soddisfatta l’assessore alle manifestazioni, Raffaella Mazzocco. «Questo fine settimana si chiude il periodo delle feste natalizie, una stagione con tanti eventi organizzati dal Comune che ha ricevuta un’ottima risposta, in termini di presenza, da parte dai cittadini. Finalmente è tornata a esserci una grande partecipazione come prima della pandemia».

Concerto lirico di inizio anno

L’ultimo appuntamento della rassegna comunale è il “Concerto lirico di inizio anno”, alle 17 di domenica 7 gennaio sul palco del cinema teatro San Pietro. Con le più famose arie e duetti d’opera di compositori del calibro di Mozart, Verdi e Puccini.

Il pianista Alessandro Marini, con la direzione artistica di Teresa Perdoncin, accompagnerà i soprani Paola Burato, Valeria Causin, Kelly Rampazzo, Ruxanda Maidan, il tenore Jacopo Pesiri e il baritono Stavros Mantis.

Presenteranno Antonello Ceron e l’attrice Giustina Renier.

Evento a ingresso libero.

