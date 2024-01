Bassano: via San Tommaso d’Aquino, riqualificazione

Il Centro Studi di Bassano del Grappa sarà a breve riqualificato in un nuovo tratto attraverso opere a verde, di arredo urbano e ripavimentazione in via San Tommaso d’Aquino.

Il progetto esecutivo

dell’intervento, per un costo complessivo di 100 mila euro, è stato approvato con una delibera di Giunta comunale, e prevede una serie di interventi finalizzati a consegnare, nel risultato complessivo finale, un ambiente più stimolante e confortevole per la sosta, l’attesa degli autobus e l’interazione sociale degli studenti.

Partendo da una lettura urbana del contesto, il progetto individua una principale strategia di rilettura della sezione stradale e di riqualificazione ambientale-urbana. L’intervento si concentra principalmente nell’area a nord e sud est della sezione stradale di via San Tommaso d’Aquino, lungo i confini con l’Istituto Tecnico I.T.I.S Fermi e il Liceo Scientifico Jacopo Da Ponte.

Prevede elementi di vegetazione e alberature, nuove aree verdi e punti di sosta, una pavimentazione drenante dei camminamenti, il ripristino dell’asfalto usurato, e una maggiore sicurezza dei percorsi di transito, soprattutto quello pedonale, anche tramite opportuna segnaletica stradale, e altri materiali di arredo urbano.

Andrea Zonta

“Cambieremo l’immagine e la percezione della strada – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – in continuità con il precedente intervento concluso, realizzato in sinergia con Radici Future e consegnato lo scorso anno, nella sezione secondaria della stessa via che porta verso l’ITET Einaudi.

Il Centro Studi deve diventare uno spazio sempre più sicuro per i nostri ragazzi, ma anche più accogliente e vivibile dato il tempo speso lungo queste strade in fase di ingresso, uscita e spostamento dagli istituti scolastici, oltre che per l’attesa degli autobus”.

Bassano del Grappa, 4 gennaio 2024

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa