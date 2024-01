AGSM AIM Energia: sito web e nuovi servizi dedicati

Al via il nuovo sito www.agsmaimenergia.it per tutti i clienti luce e gas di AGSM AIM Energia. L’annuncio è stato condiviso in data odierna durante la conferenza stampa tenutasi a Vicenza alla presenza del consigliere delegato della Capogruppo Stefano Quaglino, del consigliere delegato di AGSM AIM Energia Fabio Candeloro e del vice presidente della Capogruppo Gianfranco Vivian.

Nel corso della conferenza sono stati presentati i nuovi servizi dedicati alla clientela, tra cui la possibilità di utilizzare l’app AGSM AIM Energia e l’introduzione di nuovi sistemi di pagamento. Le novità riguarderanno principalmente i clienti dell’ex società AIM Energy. Questo il frutto del completamento del processo di integrazione dei sistemi tra AGSM e AIM, avviato nel 2022 in seguito alla fusione delle due realtà di Verona e Vicenza.

Nel mese di dicembre AGSM AIM Energia ha inviato oltre 95.000 e-mail, mentre oltre 41.000 comunicazioni via posta ordinaria sono in invio in questi giorni.

I clienti ex AIM Energy, riceveranno una lettera contenente tutte le novità introdotte e le informazioni utili relative ai nuovi servizi.

In particolare, le novità riguarderanno:

Nuova bolletta: la fattura avrà una nuova veste grafica, chiara e trasparente, con tutte le informazioni previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per conoscere le novità e facilitarne la lettura e la comprensione, insieme alle lettere, i clienti riceveranno dei fac-simile delle nuove bollette.

Codice cliente: la comunicazione inviata riporterà il nuovo codice cliente. Fondamentale per mettersi in contatto con l'assistenza clienti, comunicare l'autolettura e gestire le proprie pratiche attraverso l'area riservata del sito web.

la comunicazione inviata riporterà il nuovo codice cliente. Fondamentale per mettersi in contatto con l’assistenza clienti, comunicare l’autolettura e gestire le proprie pratiche attraverso l’area riservata del sito web. Nuovo sito web e App dedicata: a partire dal prossimo 10 gennaio, il nuovo sito di riferimento per tutti i clienti di AGSM AIM Energia sarà agsmaimenergia.it. Il portale web avrà una veste grafica riprogettata in modo da essere più chiara e intuitiva, agevolandone l’utilizzo e introducendo nuove funzionalità rivolte al cliente. Verranno quindi disattivati i vecchi canali web www.agsmperte.it e www.aimenergy.it. Inoltre, i clienti potranno scaricare la nuova app AGSM AIM Energia, disponibile su Google Play e App Store. App da cui sarà possibile effettuare operazioni come il monitoraggio dei consumi attraverso i nuovi grafici. Oltre l’autolettura del contatore del gas e molto altro ancora.

Sistemi di pagamento: verranno messi a disposizione dei clienti nuovi sistemi di pagamento come Nexi, PayPal e MyBank per garantire la massima sicurezza in tutte le transazioni.

verranno messi a disposizione dei clienti nuovi sistemi di pagamento come Nexi, PayPal e MyBank per garantire la massima sicurezza in tutte le transazioni. Autoletture gas: sarà possibile comunicare l’autolettura del contatore gas in qualsiasi momento, resta comunque preferibile farlo negli ultimi 5 giorni del mese, tramite il sito agsmaimenergia.it, l’Area Clienti e App AGSM AIM Energia, il Numero Verde indicato in bolletta o lo sportello Clienti più vicino.

Vicenza, 4 gennaio 2024

Serena Marchi Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa