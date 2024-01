Schio: tre persone denunciate per furto aggravato in concorso

Nell’ottobre scorso, presso la Stazione Carabinieri di Schio veniva presentata una denuncia di furto di alcuni smartphone che erano stati asportati da ignoti presso un esercizio commerciale di Schio.

Dopo la presentazione della denuncia, i militari davano corso alle indagini, acquisendo le registrazioni delle immagini di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio commerciale depredato. Dalla visione delle immagini i carabinieri accertavano che il furto, perpetrato durante l’orario di apertura del negozio, era stato commesso da tre donne. Le quali, da una vetrina, asportavano quattro smartphone, del valore di € 1655 circa, per poi dileguarsi.

I successivi

approfondimenti investigativi dei militari portavano all’identificazione delle tre donne. Tutte originarie della Romania, rispettivamente una 29enne, una 27enne ed una 19enne, domiciliate a Roma, con precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio.

Per le tre è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza. Ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

“Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

