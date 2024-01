Romano d’Ezzelino: perseguita la ex, denunciato ed allontanato

Il pomeriggio del 1° gennaio 2024, i Carabinieri della Stazione di Romano d’Ezzelino hanno denunciato per atti persecutori un 32enne residente a Cavaso del Tomba (TV), ritenuto responsabile di una perdurante condotta persecutoria nei confronti della sua ex compagna, attualmente domiciliata a Romano d’Ezzelino.

Il provvedimento

scaturisce dalla denuncia-querela sporta dalla donna lo stesso pomeriggio del primo dell’anno presso la Stazione Carabinieri di Pederobba (TV). La vittima, oltretutto in stato di gravidanza e coetanea dello stalker, ha riferito che l’uomo, dalla fine della loro relazione, risalente al mese di ottobre 2023, ha posto in essere nei suoi confronti abituali atti persecutori. Atti consistenti in ripetute chiamate ed invio di messaggi. Comprese una sequenza di minacce ed appostamenti nei pressi della sua abitazione e dei luoghi abitualmente frequentati. Così da ingenerarle un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità.

Questi continui modi di agire sono culminati, nella tarda mattinata del 1° gennaio u.s., con l’invio dell’ennesimo messaggio con cui l’uomo avvisava la denunciante che si sarebbe recato presso il suo domicilio poiché aveva necessità di parlarle.

Spaventata

da tale proposito, la donna si recava presso il cit. Comando Stazione per rappresentare la situazione di potenziale pericolo. Avuto cognizione dei fatti, quel personale si metteva immediatamente in contatto con i colleghi di Romano d’Ezzelino che, tempestivamente attivatisi, riuscivano ad intercettare l’uomo proprio nei pressi del domicilio della donna, da dove, esito formalità di rito, veniva condotto presso questa sede per i successivi accertamenti.

Valuta la situazione di estrema urgenza,

volta a garantire la sicurezza della vittima ed impedire più gravi azioni, in ossequio al protocollo normativo vigente, c.d. “codice rosso”, e previa autorizzazione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, i Carabinieri della Stazione di Romano d’Ezzelino, sussistendone i presupposti, hanno sottoposto il 32enne alla misura pre-cautelare personale dell’“allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, divieto di comunicazione”.

Si ricorda che sul sito www.carabinieri.it ,

è stata dedicata un’intera area tematica sul “codice rosso”. Qui è possibile trovare tante informazioni utili su atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti, revenge porn, violenza sessuale ecc.

Nell’area tematica è presente il “Violenzametro”. Un test di autovalutazione, elaborato dal Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. Per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia.

Contiene consigli utili per chiedere supporto e aiuto in base al livello di violenza riscontrata. Ecco il link dell’area tematica “codice rosso”: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/codice-rosso.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”.

Romano d’Ezzelino (VI), 03 gennaio 2024

