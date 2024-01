Museo del Risorgimento e della Resistenza: incontri ed eventi

Museo del Risorgimento e della Resistenza, attività con l’associazione Cariolato e La Piccionaia

Assessore Fantin: «Per sviluppare una rete di interesse che valorizzi la sede museale di villa Guiccioli»

L’associazione Domenico Cariolato e la compagnia teatrale La Piccionaia hanno dato la loro disponibilità per lo sviluppo di attività finalizzate alla valorizzazione del Museo del Risorgimento e della Resistenza.

«Con l’associazione Cariolato proporremo incontri ed eventi nell’auditorium del museo di villa Guiccioli e racconti guidati sulle collezioni museali. Torneranno inoltre i laboratori teatrali per studenti de La Piccionaia. Tutte proposte a titolo volontario che abbiamo accolto con favore con l’obiettivo di sviluppare una rete di interesse che valorizzi il Museo del Risorgimento e della Resistenza», sottolinea l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin.

Nell’auditorium del museo di Villa Guiccioli è in programma in particolare una proposta dal titolo “Anna Maria Piccoli e altre insigni figure di donne vicentine”. Seguiranno altri appuntamenti sul tema della guerra e della musica negli anni Cinquanta e una rievocazione animata delle vicende risorgimentali.

Inoltre, due volte al mese verranno organizzati dei racconti guidati sulle collezioni museali a cura dei volontari dell’associazione. I volontari saranno presenti anche in alcuni momenti dell’orario di apertura al pubblico per rispondere ad eventuali richieste dei visitatori. L’associazione potrà attivare, in accordo con la direzione dei Musei, dei percorsi di studio legati a progetti scientifici.

Saranno rivolti alle scuole i laboratori teatrali de La Piccionaia. Si tratta di “Fuoco sotto la neve”, per studenti dagli 11 anni, e “I piccoli maestri”, dai 14 anni. I laboratori sono a pagamento e su prenotazione. Le scuole interessate possono rivolgersi direttamente alla compagnia La Piccionaia.

Museo del Risorgimento e della Resistenza

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza raccoglie le memorie di eventi e di personaggi della storia d’Italia, con particolare attenzione alle vicende storiche belliche legate alla città. I documenti e i cimeli delle raccolte – da pubblicazioni pubbliche e private e quadri fino ad armi bianche e da fuoco e all’oggettistica militare di vario genere – portano la testimonianza delle vicende belliche che vanno dalla prima campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte nel 1796, ai moti vicentini del 1848, le imprese di Giuseppe Garibaldi, il Risorgimento, la prima guerra mondiale, le guerre coloniali italiane, la seconda guerra mondiale e la lotta di liberazione. Inoltre, il Museo racchiude lettere, manoscritti e cimeli del Risorgimento Nazionale. Fra questi, c’è anche la collezione legata al nome di Domenico Cariolato, garibaldino a fianco del Generale in tutta la sua epopea e figura tra le più interessanti per l’impegno sociale e politico nella Vicenza di fine Ottocento.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,218646

