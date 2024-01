Maltauro ( Capogruppo Lega): Park Verdi, allerta degrado

Allerta degrado al Park Verdi, Maltauro ( Capogruppo Lega): “ Il Sindaco attivi quanto prima i servizi di custodia nei parcheggi sensibili, una proposta della Lega che il Consiglio ha votato all’unanimità”

“Da diversi mesi la situazione al Park Verdi è degenerata, con costanti segnalazioni di presenze sgradite all’interno del complesso gestito da AGSM-AIM.

Un parcheggio che,

per la sua posizione antistante alla stazione cittadina e di entrata nel centro storico, dovrebbe costituire un biglietto da visita attrattivo e ben curato e che invece oggi risulta essere teatro di siringhe, accattonaggio abusivo e degrado.

Sulla scia delle aumentate segnalazioni e in considerazione del terminato servizio offerto dalle Pantere Security avviato dalla precedente amministrazione di centro-destra, come Capogruppo della Lega ho presentato un Ordine del Giorno durante il Consiglio Comunale sul tema sicurezza di Novembre volto a richiedere l’attivazione di servizi di custodia e sorveglianza al Park Verdi , Fogazzaro, Ospedale e Matteotti, attraverso convenzioni ad hoc poste in essere dall’amministrazione comunale.

La proposta è stata votata all’unanimità dal Consiglio Comunale ma, stando alle cronache quotidiane, evidentemente non ha ancora avuto seguito concreto nel parcheggio Verdi che, per numeri e segnalazioni, risulta tra i più urgenti.

La nostra Vicenza è un gioiello e a confermarlo sono le presenze turistiche, ma ha bisogno di maggiore cura, attenzione, valorizzazione.

Noi ci siamo, continueremo a portare proposte, iniziative e a lavorare in Consiglio e fuori nell’interesse della città, in attesa che l’amministrazione batta un colpo in questa direzione e che fornisca una risposta rispetto all’evidente peggioramento della situazione in oggetto, tenendo fede all’impegno preso in Consiglio Comunale.”

Vicenza, 03 gennaio 2024

Lo dichiara Jacopo Maltauro, Capogruppo Lega nel Consiglio Comunale di Vicenza.