Incontro organizzato dall’Accademia Olimpica alle 17.30 nell’Odeo del Teatro – L’Intelligenza Artificiale: umana, quasi umana, più che umana. Che cos’è e come sta cambiando le nostre vite? Se ne parla venerdì 19 gennaio con Cristianini e Crafa

torna a confrontarsi con la rivoluzione in atto sul fronte dell’intelligenza artificiale, dopo il successo dell’appuntamento dedicato ai metaversi.

All’indomani del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che da un lato ne ha sostenuto le grandi potenzialità ma dall’altro ha ribadito la necessità che essa resti “umana”, l’Accademia organizza per venerdì 19 alle 17.30, nell’Odeo del Teatro Olimpico e con il supporto del Centro Servizi Universitari Vicenza srl, un incontro dal titolo “Intelligenza Artificiale: umana, quasi umana, più che umana. Che cos’è e come sta cambiando le nostre vite”.

Iinvitando a confrontarsi sul tema due esperti:

Nello Cristianini , docente di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath, nel Regno Unito,

Silvia Crafa, docente di Logica matematica e di Consapevolezza digitale all'Università di Padova.

Aperto da un saluto del presidente dell’Accademia, Giovanni Luigi Fontana, e coordinato dall’accademico olimpico, sociologo ed esperto in innovazione Federico Neresini, l’incontro prenderà spunto dall’ultimo libro di Cristianini, “La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano”, pubblicato nel 2023 da il Mulino.

Fra “apocalittici” e “integrati” – riprendendo una celebre definizione di Umberto Eco relativa ad altre tecnologie, ma comunque attuale – il rapporto tra l’uomo e la macchina è da sempre complesso, fra la continua spinta a superare i risultati raggiunti e la paura che quei risultati possano finire con il sopraffare la stessa umanità che li ha prodotti.

Una paura che se un tempo aveva una dimensione fisica – i grandi robot, le macchine di cui si temeva una ribellione enfatizzata anche dalla letteratura e dal cinema – nel tempo si è fatta sempre più immateriale, sfumando nel “perturbante” freudiano che ci coglie di fronte ad androidi ogni giorno più simili a noi e in un’inquietudine, ormai generalizzata, verso un “grande fratello” invisibile e, proprio per questo, ancora più temibile.

dunque, oggi è al centro di un vivace dibattito per le sue ricadute su tutti gli ambiti della nostra vita, come ribadito anche dal primo testo normativo in materia, varato dalla Commissione Europea nel dicembre scorso. Diventa quindi fondamentale iniziare dalle basi, offrendo alle persone una conoscenza corretta e aggiornata su che cos’è l’I.A., in quali ambiti agisce e in che modo.

Temi che saranno appunto trattati nell’incontro promosso dall’Accademia, aperto a tutti con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: segreteria@accademiaolimpica.it.

