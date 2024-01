Comune di Vicenza: cercasi 12 figure per potenziare gli uffici tecnici

Il Comune di Vicenza cerca tre funzionari e nove istruttori di cui sei a tempo parziale per i progetti del Pnrr

Tre concorsi sono stati pubblicati sul sito del Comune per la copertura complessiva di 12 posti che andranno a potenziare gli uffici tecnici.

Il primo concorso riguarda tre posti di funzionario tecnico ad elevata qualificazione a tempo pieno e indeterminato. Di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate.

Con il secondo bando il Comune ricerca tre istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato. Anche questo sempre con un posto riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate.

L’ultimo è relativo a un avviso di selezione pubblica per la copertura di sei posti di istruttore tecnico a tempo parziale (18 ore settimanali). Durata per un periodo non superiore a 30 mesi, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato per far fronte agli interventi del Pnrr.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 27 gennaio. Dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nei bandi pubblicati nel sito del Comune di Vicenza nel seguente link: https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php#a-attivi

Vicenza, 3 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa