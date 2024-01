Autostrada A31, auto tampona un mezzo pesante: due donne ferite

Poco prima delle 15:00, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31, tra gli svincoli di Thiene e Dueville in direzione Vicenza per un’auto che ha tamponato un mezzo pesante: due donne ferite.

L’autista, dell’Audi A1, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale ha tamponato con il lato destro il mezzo pesante che lo precedeva.

I vigili del fuoco arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre le passeggere madre e figlia rimaste ferite sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem.

Le due donne sono state trasferite in ospedale a Vicenza e Santorso.

Illeso l’autista dell’auto e il conducente del mezzo pesante, fermo qualche centinaio di metri più avanti. Durante le operazioni di soccorso il traffico veicolare è stato incanalato su una corsia dal personale della polstrada e dagli ausiliari dell’autostrada.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Fonte: Vigili del Fuoco – Ufficio Stampa

