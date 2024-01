Ubriaco fermo in rotatoria: Polizia interviene e lui resiste ai controlli

Ubriaco fermo al centro della rotatoria resiste al controllo della Polizia di Stato

La sera del 31 dicembre, si sa, si è portati a festeggiare l’ultimo dell’anno e talvolta a bere qualche bicchiere in più. Si potrebbe anche dire che finchè si rimane a casa, e non si creano problemi di alcun genere, va tutto bene. Ma non è così se inforchi la bicicletta e ti fermi in mezzo ad una rotatoria molto trafficata.

Questa è stata la malaugurata idea di I.S., 28enne di etnia sub-sahariana, che dopo avere fatto incetta di libagioni ha inforcato la propria bici e perdendo l’orientamento si è fermato al centro della rotatoria. Rotatoria di viale Mazzini con via Bonollo, proprio nel momento in cui transitava anche una pattuglia della Squadra Volante.

Vista la pericolosità della situazione, gli Agenti di Polizia invitavano immediatamente l’uomo a spostarsi sul marciapiede. Oltre a fornire un documento ai fini dell’identificazione. Ma costui con atteggiamento poco collaborativo, inveiva contro gli Agenti stessi svuotando a terra il proprio borsello contenente vari documenti.

L’uomo veniva invitato alla calma ma, per tutta risposta, si avventava contro i due poliziotti proferendo pesanti minacce di morte.

A quel punto I.S. veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura dove veniva fotosegnalato e denunciato in stato di libertà per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, uscendo dagli Uffici della Squadra Volanti subito dopo essergli stata notificata anche la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato Stampa del 2 gennaio 2024