Teatro Spazio Bixio: Gran Galà lirico dell’Epifania

Teatro Spazio Bixio – sabato 06 gennaio ore 21 – Associazione Note Amiche APS presenta GRAN GALÀ LIRICO DELL’EPIFANIA

Ci lascerem alla stagion dei fior!

con Simonetta Baldin (soprano), Fiorella Ingrassia (soprano), Enrico Pertile (tenore), Pier Zordan (baritono)

Al pianofornte M° Stefano Bettineschi – Ideazione, narrazione e testi Pier Zordan

Serata di gala che vedrà impegnata l’Associazione Lirica “Note Amiche APS” in celebri brani di Mozart, Donizetti, Verdi e Puccini in un condensato di belcanto e romanticismo, ad esaltare un florilegio di assoluto rilievo.

Una scorrevole presentazione del programma accompagnerà ogni esecuzione, per una piacevole guida all’ascolto, una carrellata di arie e tanti duetti, autentiche perle musicali dell’Ottocento, tratti da Nozze di Figaro, Don Pasquale, Elisir d’Amore, Forza del Destino, Traviata, Tosca e, in ossequio al sottotitolo, l’intera seconda parte è riservata alla pucciniana Bohème, con il pressoché intero terzo atto che vedrà sempre in scena il quartetto vocale.

BIGLIETTI

€ 15 intero | € 12 ridotto (over 65, under 30, allievi di FOR.THE centro di formazione teatrale, abbonati Teatro Comunale Città di Vicenza, Arci, Fadac, Nautilus Cantiere Teatrale)

PRENOTAZIONI

– La prenotazione è consigliata e garantisce la partecipazione all’evento.

– E’ necessario ritirare la prenotazione 10 min prima dell’orario di inizio spettacolo.

– I posti in sala non sono numerati.

CONTATTI

0444.322525 e info@theama.it – da lun a ven, ore 10 – 13 e 14 – 18

392.1670914 – nei giorni di spettacolo, ore 10 – 18

BIGLIETTERIA

Presso il teatro, la sera stessa dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’evento

TEATRO SPAZIO BIXIO si trova in via Mameli 4, Vicenza

teatrospaziobixio.com

MUTAZIONI 04 rassegna 2023 2024

è curata per il Comune di Vicenza da Theama Teatro in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale

