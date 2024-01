Migross Asiago è attesa nella tana dei Lupi della Val Pusteria

La Migross Asiago continua la propria corsa nella ICE Hockey League 2023/24, la prossima tappa è a Brunico, dove incrocerà i bastoni con un’avversaria di mille battaglie in questi ultimi anni: i Lupi della Val Pusteria. I precedenti stagionali sono in perfetto equilibrio, i gialloneri si sono imposti in casa per 5-2, mentre la Migross ha vinto il match dell’Odegar per 2-0.

Match: HC Pustertal Wölfe vs Migross Supermercati Asiago Hockey

Luogo e data: Brunico Intercable Arena – Mer 03 gennaio 19:45

Radio cronaca: Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: live.ice.hockey

Da Asiago:

grazie ad una bella vittoria contro i Pioneers davanti ad un Odegar tutto esaurito, gli Stellati hanno chiuso la striscia di 4 sconfitte consecutive. La distanza dal 10° posto che qualifica per i pre-playoff è rimasta di 10 punti, ma i ragazzi di Barrasso, in questo momento, non devono guardare troppo avanti, ma concentrarsi su ogni impegno per ricavare punti che alla fine potrebbero essere determinanti. Alex Ierullo, grazie alla marcatura e ai due assist serviti nel match contro il Vorarlberg, ha portato a 29 i punti in 32 partite, diventando così il Top Scorer dell’Asiago. Il roster a disposizione dovrebbe rimanere invariato: sempre indisponibili Saracino e Moncada, per Philip Beaulieu non sembra ancora arrivato il momento del rientro, ma la sua situazione viene monitorata giorno per giorno.

Da Brunico:

i Lupi dopo un mercato estivo roboante ed un inizio di stagione decisamente positivo, 6 vittorie nelle prime 6 partite, stanno riscontrando qualche difficoltà in più del previsto. I gialloneri hanno aperta una striscia di 3 sconfitte consecutive e sono scivolati all’8° posto in classifica, lontani 6 punti dalla qualificazione diretta ai playoff. È notizia di questi minuti che il coach finlandese Valtonen ha deciso di lasciare la guida del Val Pusteria, il vice allenatore Kaspar Vuorinen prenderà il ruolo di primo allenatore ad interim. Il canadese Jason Akeson è il leader della classifica interna di punti realizzati: 31 (6 gol e 25 assist) in 32 partite.

I Leoni hanno davanti una durissima trasferta contro una squadra che appare in momentanea difficoltà e quindi molto motivata a trovare punti scaccia crisi, ma è proprio in questi momenti difficili che gli Stellati devono trovare le energie per cercare l’impresa.

Classifica ICE Hockey League:

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS Hydro Fehervar AV 19 34 20 10 2 2 115 95 20 66 EC-KAC 33 18 7 3 5 116 75 41 65 EC Red Bull Salzburg 32 17 8 5 2 97 77 20 63 Steinbach Black Wings Linz 33 16 9 3 5 113 80 33 59 HCB Südtirol Alperia 33 16 13 4 0 93 82 11 56 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 32 14 10 3 5 91 89 2 53 EC iDM Wärmepumpen VSV 32 14 12 4 2 109 97 12 52 HC Pustertal Wölfe 32 14 14 1 3 92 91 1 47 BEMER Pioneers Vorarlberg 33 12 17 1 3 105 113 -8 41 HK SZ Olimpija 32 10 15 4 3 92 102 -10 41 spusu Vienna Capitals 32 6 17 5 4 78 120 -42 32 Migross Supermercati Asiago Hockey 32 6 17 4 5 81 125 -44 31 Moser Medical Graz99ers 32 5 19 4 4 65 101 -36 27

Foto di Vito De Romeo

Fonte (www.asiagohockey.it)