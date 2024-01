La Migross Asiago ritrova la vittoria nel primo match del nuovo anno!

Il 2024 della Migross Supermercati Asiago Hockey si apre con una vittoria da tre punti sui Vorarlberg Pioneers, sconfitti all’Odegar con il risultato di 5-2.

Gli Stellati mettono sul binario giusto la partita fin dal primo tempo, chiuso con il risultato di 2-0, e replicano nel secondo periodo, per poi gestire senza grossi patemi il match fino alla terza sirena.

Barrasso deve rinunciare a Beaulieu e Zampieri e opta per il cambio di portiere, inserendo a difesa della gabbia Marco De Filippo.

Migross Supermercati Asiago Hockey

Buon primo tempo per i Giallorossi che dopo un paio di minuti possono giocare con l’uomo in più per un fallo di Bull su Finoro, che si era liberato bene davanti alla porta. Gli Stellati giocano bene in superiorità numerica, ma alla fine realizzano il goal appena tornati in parità numerica con Ierullo, che riceve il disco davanti porta da Rapuzzi e non fallisce nel freddare Caffi. Subito dopo la ripresa del gioco gli Stellati sfiorano il 2-0 con Gennaro che centra il palo. Al 4′ è l’Asiago a dover giocare in inferiorità numerica, ma il penalty killing riesce a contenere quello che, statistiche alla mano, è il miglior powerplay della Lega.

All’8′ la Migross raddoppia con Rapuzzi, che riceve il disco da Ierullo e sotto porta beffa il portiere ospite. Tra l’11’ e il 12′ l’Asiago subisce due chiamate arbitrali e deve così difendersi in tre contro cinque, ma riesce a mantenere inviolata la porta di De Filippo. A un minuto e mezzo dal termine altra chiamata arbitrale in favore dei Pioneers, che però non riescono a sfondare.

Nei primi minuti della frazione centrale

gli ospiti si rendono pericolosi, già a partire dal secondo minuto con una deviazione di Metzler di poco fuori. Al 5′ De Filippo controlla un altro tiro scagliato verso la sua porta. Un minuto più tardi penalità per gli ospiti per troppi giocatori sul ghiaccio, i Leoni giocano bene in powerplay, ma non sfruttano l’occasione. Poco prima di metà frazione i Pioneers si divorano un’occasione enorme davanti alla porta e sul ribaltamento di fronte l’Asiago li punisce con Gennaro, che dalla destra spara il disco sul secondo palo e buca Caffi.

Qualche secondo dopo Maier da posizione centrale tira troppo alto e spreca la chance di segnare il primo goal per i suoi. Al 12′ Finoro si gira bene davanti alla porta e conclude di prima intenzione, ma il portiere ospite pinza alla grande. Un minuto più tardi e i Giallorossi segnano il 4-0 con Finoro, che riceve il disco da McShane, mette a sedere Caffi e deposita in rete. Al 15′ Gazzola esce bene da dietro porta e verticalizza alla grande per Ierullo che scappa in contropiede, ma Caffi fa buona guardia. A pochi secondi dal termine è di nuovo Ierullo ad andarsene sulla sinistra, ma viene fermato con un fallo che permette all’Asiago di iniziare il terzo tempo con un powerplay.

Nel terzo periodo

i Giallorossi bersagliano Caffi nei primi minuti con le conclusioni insidiose di Gennaro, McShane e Marchetti M. Al 4′ Asiago in superiorità numerica, ma gli Stellati non riescono ad incidere. Intorno al 5° minuto gli animi iniziano a scaldarsi e davanti alla porta di Caffi si accendono diversi scambi di vedute tra i giocatori delle due squadre. All’8′ un’occasione per parte con De Filippo che salva in due tempi e poi Caffi che tiene a galla i suoi sul one-timer di Gennaro.

Dal 12′ in poi la Migross Asiago gioca in inferiorità numerica fino praticamente a fine partita per tre penalità fischiate una dopo l’altra. I Pioneers ne approfittano segnando il 4-1 con Van Nes, che si ritrova il disco sul bastone dopo una parata di De Filippo e non deve far altro che appoggiare in rete. A poco più di un minuto dal termine gli ospiti accorciano sfruttando un powerplay con Owre, che sigla il 4-2. Coach Stanley chiama il time-out e toglie il portiere, ma i Leoni vincono l’ingaggio e chiudono la partita con l’empty net di Rapuzzi.

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e inizia il 2024 nel miglior modo possibile. Il prossimo match di Magnabosco e compagni è in programma per mercoledì 3 gennaio alla Intercable di Brunico.

Formazione Asiago:

De Filippo (Fazio), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rigoni F., Castlunger, Porco, Misley, Ierullo, Stevan, Rigoni F., Gennaro, Oksanen, Rapuzzi, Marchetti M., McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Vorarlberg:

Caffi (Madlener), Kirichenko, Bull, Summer, Reinbacher, Petersson, Korescky, Pallestrang, Lebeda, Pastujov N., Oden, Metzler, Van Nes, Maier, Woger, Spannring, Wernicke, Macierzynski, Owre, Maver.

Coach: Stanley.

Arbitri: Huber, Nikolic. Linesmen: Miklic, Rigoni.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 03:55 1:0 EQ ASH Ierullo A. (14) Rapuzzi W. (25) Marchetti S. (23) 1 08:06 2:0 EQ ASH Rapuzzi W. (25) Ierullo A. (14) Gios G. (4) 2 29:38 3:0 GWG EQ ASH Gennaro M. (21) Marchetti M. (68) 2 33:49 4:0 EQ ASH Finoro G. (92) McShane A. (91) Rigoni F. (89) 3 57:59 4:1 EQ PIV van Nes G. (26) Maver L. (97) Oden J. (18) 3 58:43 4:2 PP1 PIV Maier O. (46) van Nes G. (26) 3 59:04 5:2 EN EQ ASH Rapuzzi W. (25) Ierullo A. (14) Gennaro M. (21)

Fonte (www.asiagohockey.it) Foto di Serena Fantini